Середня зарплата в Україні перевищила 32,7 тис. грн: де платять найбільше Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

В Україні зросла середня зарплата, Фото: magnific

У червні 2026 року середня зарплата штатних працівників перевищила 32,7 тис. грн. Порівняно з травнем вона збільшилася майже на 5,9%. Традиційно найвищі зарплати отримують жителі столиці, а серед галузей лідером за рівнем оплати праці залишається IT-сфера .

Про це повідомили у Державній службі статистики.

У яких регіонах зарплати найвищі

За даними Держстату, у червні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 32 783 грн проти 30 961 грн у травні (+5,9%).

Найбільші доходи отримують працівники у Києві — 48 393 грн. До регіонів-лідерів за рівнем середньої зарплати також увійшли:

Луганська область — 38 143 грн,

Київська область — 33 849 грн.

Найменші середні зарплати зафіксовано у Кіровоградській та Чернівецькій областях — 23 882 грн та 24 472 грн відповідно.

У яких галузях найвищі зарплати

За видами економічної діяльності найвищі доходи мають працівники сфери інформації та телекомунікацій. У середньому вони заробляють 77 931 грн на місяць.

Натомість найнижчий рівень оплати праці залишається у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги, де середня зарплата становить 22 274 грн.

Середня зарплата штатних працівників у червні 2026 року, Інфографіка: Держстат

Станом на 1 липня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні складає 3,8 млрд грн.

Finance.ua вже писав , що в Україні за останні півтора-два місяці зросла кількість роботодавців, які пропонують конкурентні заробітні плати. Підвищення середніх зарплат спостерігається майже в усіх регіонах країни.

Також ми зазначали , що найбільші зарплати серед цивільних вакансій цього року роботодавці пропонували вузькопрофільним спеціалістам і керівникам.

До п’ятірки найбільш високооплачуваних посад увійшли:

оператор радіочастотного контролю — у середньому 170 тисяч гривень;

вишкоелектромонтажник — 150 тисяч гривень;

технічний керівник — 142,8 тисячі гривень;

начальник (завідувач) підрозділу — 140 тисяч гривень;

директор з виробництва — 125 тисяч гривень.

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