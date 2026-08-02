0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Середня зарплата в Україні перевищила 32,7 тис. грн: де платять найбільше

Особисті фінанси
115
В Україні зросла середня зарплата
В Україні зросла середня зарплата, Фото: magnific
У червні 2026 року середня зарплата штатних працівників перевищила 32,7 тис. грн. Порівняно з травнем вона збільшилася майже на 5,9%. Традиційно найвищі зарплати отримують жителі столиці, а серед галузей лідером за рівнем оплати праці залишається IT-сфера .
Про це повідомили у Державній службі статистики.

У яких регіонах зарплати найвищі

За даними Держстату, у червні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 32 783 грн проти 30 961 грн у травні (+5,9%).
Найбільші доходи отримують працівники у Києві — 48 393 грн. До регіонів-лідерів за рівнем середньої зарплати також увійшли:
  • Луганська область — 38 143 грн,
  • Київська область — 33 849 грн.
Найменші середні зарплати зафіксовано у Кіровоградській та Чернівецькій областях — 23 882 грн та 24 472 грн відповідно.

У яких галузях найвищі зарплати

За видами економічної діяльності найвищі доходи мають працівники сфери інформації та телекомунікацій. У середньому вони заробляють 77 931 грн на місяць.
Натомість найнижчий рівень оплати праці залишається у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги, де середня зарплата становить 22 274 грн.
Середня зарплата штатних працівників у червні 2026 року
Середня зарплата штатних працівників у червні 2026 року, Інфографіка: Держстат
Станом на 1 липня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні складає 3,8 млрд грн.
Finance.ua вже писав, що в Україні за останні півтора-два місяці зросла кількість роботодавців, які пропонують конкурентні заробітні плати. Підвищення середніх зарплат спостерігається майже в усіх регіонах країни.
Також ми зазначали, що найбільші зарплати серед цивільних вакансій цього року роботодавці пропонували вузькопрофільним спеціалістам і керівникам.
До п’ятірки найбільш високооплачуваних посад увійшли:
  • оператор радіочастотного контролю — у середньому 170 тисяч гривень;
  • вишкоелектромонтажник — 150 тисяч гривень;
  • технічний керівник — 142,8 тисячі гривень;
  • начальник (завідувач) підрозділу — 140 тисяч гривень;
  • директор з виробництва — 125 тисяч гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіРоботаСередня зарплатаДержстат
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems