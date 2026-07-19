У Службі зайнятості назвали посади з найвищими зарплатами Сьогодні 16:19 — Особисті фінанси

Кому роботодавці пропонують найвищі зарплати в Україні, Фото: magnific

З початку року зі службою зайнятості співпрацювали 76 тисяч роботодавців, що на 6,2% більше, ніж торік. За шість місяців вони подали понад 242 тисячі вакансій. Найчастіше шукають водіїв, продавців, кухарів і бухгалтерів, а найвищі зарплати пропонують вузькопрофільним спеціалістам і керівникам.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

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Найбільше роботодавців та вакансій було у Львівській області. Тут із Службою зайнятості співпрацювали 6,6 тисячі працедавців, які запропонували понад 28 тисяч вакансій. Це 11,6% від усіх пропозицій роботи в країні.

Найчастіше роботодавці шукали:

водіїв автотранспортних засобів — 10,6 тисяч робочих місць;

продавців продовольчих товарів — 9,8 тисяч;

продавців-консультантів — 7,8 тисяч;

кухарів — 6 тисяч;

бухгалтерів — 5,3 тисяч.

Кому пропонують найвищі зарплати

Найбільші зарплати серед цивільних вакансій цього року роботодавці пропонували вузькопрофільним спеціалістам і керівникам.

До п’ятірки найбільш високооплачуваних посад увійшли:

оператор радіочастотного контролю — у середньому 170 тисяч гривень;

вишкоелектромонтажник — 150 тисяч гривень;

технічний керівник — 142,8 тисячі гривень;

начальник (завідувач) підрозділу — 140 тисяч гривень;

директор з виробництва — 125 тисяч гривень.

До цього Finance.ua зазначав , що найвищі середні зарплати традиційно пропонують роботодавці у столиці — 38 тисяч гривень.

Спеціалісти зі значним досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах отримують найвищі зарплатні пропозиції. Також більше за інших платять фахівцям, яких сьогодні бракує на ринку праці.

Найменший рівень оплати праці зберігається у вакансіях, що не потребують спеціальної освіти чи професійної підготовки.

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