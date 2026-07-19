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У Службі зайнятості назвали посади з найвищими зарплатами

Особисті фінанси
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Кому роботодавці пропонують найвищі зарплати в Україні
Кому роботодавці пропонують найвищі зарплати в Україні, Фото: magnific
З початку року зі службою зайнятості співпрацювали 76 тисяч роботодавців, що на 6,2% більше, ніж торік. За шість місяців вони подали понад 242 тисячі вакансій. Найчастіше шукають водіїв, продавців, кухарів і бухгалтерів, а найвищі зарплати пропонують вузькопрофільним спеціалістам і керівникам.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості.
Найбільше роботодавців та вакансій було у Львівській області. Тут із Службою зайнятості співпрацювали 6,6 тисячі працедавців, які запропонували понад 28 тисяч вакансій. Це 11,6% від усіх пропозицій роботи в країні.
Найчастіше роботодавці шукали:
  • водіїв автотранспортних засобів — 10,6 тисяч робочих місць;
  • продавців продовольчих товарів — 9,8 тисяч;
  • продавців-консультантів — 7,8 тисяч;
  • кухарів — 6 тисяч;
  • бухгалтерів — 5,3 тисяч.

Кому пропонують найвищі зарплати

Найбільші зарплати серед цивільних вакансій цього року роботодавці пропонували вузькопрофільним спеціалістам і керівникам.
До п’ятірки найбільш високооплачуваних посад увійшли:
  • оператор радіочастотного контролю — у середньому 170 тисяч гривень;
  • вишкоелектромонтажник — 150 тисяч гривень;
  • технічний керівник — 142,8 тисячі гривень;
  • начальник (завідувач) підрозділу — 140 тисяч гривень;
  • директор з виробництва — 125 тисяч гривень.
До цього Finance.ua зазначав, що найвищі середні зарплати традиційно пропонують роботодавці у столиці — 38 тисяч гривень.
Спеціалісти зі значним досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах отримують найвищі зарплатні пропозиції. Також більше за інших платять фахівцям, яких сьогодні бракує на ринку праці.
Найменший рівень оплати праці зберігається у вакансіях, що не потребують спеціальної освіти чи професійної підготовки.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаСередня зарплата
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