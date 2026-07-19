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Як оформити базову соціальну допомогу

Особисті фінанси
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Хто має право на базову соціальну допомогу
Хто має право на базову соціальну допомогу
Базова соціальна допомога виплачується найбільш вразливим категоріям населення. Оформити виплату можна як через застосунок «Дія», так і у сервісних центрах Пенсійного фонду.
Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

Хто має право на допомогу

Отримати базову соціальну допомогу можуть сімʼї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах і мають низькі доходи.
Подати заяву можуть громадяни, які на момент звернення отримують:
  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Заяву подає уповноважений представник сім’ї. Зробити це можна через мобільний застосунок «Дія», а також особисто, звернувшись до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ.

Як визначають розмір виплати

Сума базової соціальної допомоги розраховується індивідуально. Її розраховують як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини.
Під час розрахунку враховують доходи всіх членів сім’ї за визначений законодавством період.
Допомога призначається на шість місяців. Після завершення цього строку виплату автоматично продовжують на весь період дії експериментального проєкту (два роки), якщо сім’я й надалі відповідає встановленим критеріям.
Раніше Finance.ua писав, що у багатьох українців після запуску базової соціальної допомоги виникло запитання, чи вплине її оформлення на вже призначені державні виплати. Одне з найпоширеніших — чи можна одночасно отримувати допомогу по безробіттю та базову соціальну допомогу.
Юристи пояснюють, що у більшості випадків ці виплати не виключають одна одну.
За матеріалами:
Finance.ua
Виплати
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