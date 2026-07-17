Фінансова подушка безпеки у воєнний час (розміри та де зберігати) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Фінансова подушка безпеки у воєнний час (розміри та де зберігати)

Фінансова подушка безпеки сьогодні є одним із найважливіших елементів особистої фінансової стійкості. Це резервний фонд, який допомагає покривати необхідні витрати у разі непередбачених життєвих обставин.

Втрата роботи, тривале лікування, вимушений переїзд, ремонт житла після пошкодження — саме для таких ситуацій створюється фінансова подушка.

Про це пише Фінкульт

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Головна мета — створити власний антикризовий план, який допоможе пережити складні часи без паніки та боргів.

Якою має бути фінансова подушка

Мінімальний резерв — це сума ваших обов’язкових витрат від 3−6 місяців

При розрахунку враховуйте лише необхідні витрати:

житло;

комунальні послуги;

продукти харчування;

ліки;

транспорт;

інші обов’язкові платежі.

Якщо ви маєте кредитні зобов’язання або нестабільний дохід, резерв доцільно зробити більшим.

Фінансова подушка допомагає:

пережити тимчасову втрату доходу;

уникнути кредитів та боргів у складний період;

впевненіше реагувати на непередбачувані життєві обставини;

зменшити фінансовий стрес;

почуватися більш незалежними у прийнятті рішень.

Як сформувати резервний фонд

Визначте ціль. Подумайте, від яких фінансових ризиків ви хочете себе захистити.

Розрахуйте необхідну суму. Орієнтиром можуть бути ваші сукупні витрати від 3−6 місяців.

Відкрийте окремий рахунок. Це допоможе не використовувати резерв на повсякденні покупки.

Автоматизуйте накопичення. Налаштуйте регулярний переказ від 5−10% доходу одразу після його надходження.

Дотримуйтеся бюджету. Передбачте у своєму щомісячному плані окремий рядок — внесок до резервного фонду.

Регулярно переглядайте розмір подушки. Якщо змінилися доходи або витрати, варто відповідно скоригувати суму резерву.

Де зберігати?

Фінансова подушка має бути доступною. Найкраще — на депозитах або окремих рахунках у банках, учасниках Фонду гарантування вкладів, адже це гарантія повернення коштів у разі проблем із фінансовою установою.

Фінансова подушка безпеки — це не накопичення на відпустку, новий смартфон чи великі покупки. Її варто використовувати лише у випадках реальної необхідності, коли виникають непередбачені життєві обставини.

До речі, депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Читайте детально — Найбільш привабливі депозити липня 2026 року

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