Що значить «червоний» та «зелений» коридор на кордоні: коли ними користуватися Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Що значить «червоний» та «зелений» коридор на кордоні: коли ними користуватися

Влітку українці частіше перетинають кордон з та в Україну. Але щоб не було складнощів на кордоні, розкажемо, що таке «зелений» і «червоний» коридори.

Що потрібно декларувати при виїзді або поверненні в Україну, нагадує Державна митна служба.

Зелений коридор

Це канал спрощеного митного контролю, де громадянин не декларує речі, які він провозить. Якщо пасажир почав перетинати митну зону по «зеленому коридору» це вважається його негласним підтвердженням того, що він не має з собою нічого забороненого і того, що підлягає декларуванню.

Однак, посадова особа митниці може попросити пасажира пред’явити авіаквиток і паспорт, а також провести вибірковий контроль багажу за допомогою сканера

Що можна перевозити через «зелений коридор»

Особисті речі:

два мобільні телефони, одна відеокамера, один фотоапарат, два переносних персональних комп’ютера; спортивне спорядження; особисті прикраси, які були у користуванні;

одяг, взуття, призначені виключно для власного користування;

500 мл туалетної води або 100 мл парфумів, інші речі для особистого користування;

інші речі для особистого користування; товари, загальна вартість яких не перевищує 1000 євро для авіаційних та 500 євро/50 кг для інших пунктів пропуску;

для інших пунктів пропуску; готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка не перевищує 10 тис євро;

алкогольні напої: горілчані вироби (горілка, коньяк, віскі та ін.) у кількості 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л.;

тютюнові вироби — 200 цигарок або 50 сигар чи 250 г тютюну, або 250 г цих виробів;

продукти харчування для власного спожива ння на суму, яка не перевищує 200 євро:

в упаковці виробника (призначені для роздрібної торгівлі) — одна упаковка або загальною масою не більше ніж 2 кг кожного найменування;

без упаковки — до 2 кг кожного найменування;

неподільний продукт, готовий до безпосереднього споживання — 1 шт. кожного найменування;

лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (к рім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини) або що не перевищує зазначену в рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та\або закладу охорони здоров’я.

Норми переміщення товарів, готівки, тютюну, продуктів харчування та алкогольних напоїв зеленим коридором діють один раз на 24 години.

Проходження митного контролю по зеленому коридору звільняє громадян від заповнення митної декларації.

Пам’ятайте: обравши зелений коридор, громадянин підтверджує відсутність у вас будь-яких товарів, які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню, і які заборонені або обмежені до переміщення через митний кордон України.

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Червоний коридор

Це канал спрощеного митного контролю, де потрібно письмово задекларувати майно, яке перевозиться через кордон.

Громадянин зобов’язаний заповнити митну декларацію та пред’явити співробітнику митниці задекларовані речі та чеки, ярлики й інші документи на ці речі.

Якщо такі документи відсутні — митники будуть визначати вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари.

Через червоний коридор потрібно перевозити наступні товари:

на пропуск яких потрібні дозвільні документи;

культурні цінності;

цінні папери, банківські метали;

лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;

інші, визначені законами України;

товари, загальна вартість яких перевищує 1000 євро для авіаційних та 500 євро/50 кг для інших пунктів пропуску та ввозяться частіше одного разу протягом однієї доби.

готівкову валюту України або іноземну, у сумі, яка перевищує 10 тис євро в еквіваленті на одну особу)

домашніх тварин за наявності оригіналів міжнародних ветеринарних сертифікатів країни, з яких походять ці тварини.

Проходження червоного коридору передбачає заповнення громадянами митної декларації, а у в разі наявності товарів, які перевищують встановлені норми — і сплату податків.

легкові автомобілі, оскільки кількість пасажирів у них менша, а перевірка документів займає менше часу. Раніше ми писали , який транспорт швидше проходить кордони. Найчастіше швидше кордон проходятьоскільки кількість пасажирів у них менша, а перевірка документів займає менше часу.

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