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У яких IT-професіях найчастіше пропонують зарплату від $5000

Особисті фінанси
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Найнижча частка вакансій із зарплатою від $5000 зафіксована у категоріях Support та QA
Найнижча частка вакансій із зарплатою від $5000 зафіксована у категоріях Support та QA
Найвищі шанси отримати зарплату від $5000 серед IT-фахівців, які не обіймають керівні посади рівня C-level, мають Data Engineer, Data Scientist, а також розробники на C++ і Golang.
Про це повідомляє платформа Djinni.
Найбільше пропозицій для техлідів та нетехнічного C-level
Найбільше пропозицій для техлідів та нетехнічного C-level, Djinni

Майже чверть вакансій передбачають зарплату від $5000

Аналітики підрахували, у якій частці вакансій, опублікованих протягом останніх двох місяців, зарплатна вилка включає щонайменше $5000. Загалом такі умови пропонують у 24% вакансій. Для порівняння, у січні цей показник становив 23%.
Середній необхідний досвід роботи для високооплачуваних вакансій зараз становить 4,3 року, тоді як у січні він був дещо вищим — 4,5 року.
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Водночас середній рівень досвіду, який вимагають роботодавці в усіх вакансіях загалом, зріс до 2,65 року порівняно з 2,5 року пів року тому.

Найбільше високооплачуваних вакансій для керівників

Найвища частка вакансій із зарплатою від $5000 зафіксована серед пропозицій для технічних лідів та фахівців нетехнічного рівня C-level. У цих категоріях понад 70% вакансій передбачають відповідний рівень оплати праці.
Після керівних позицій найбільша частка вакансій із зарплатою від $5000 припадає на спеціалізації Data Engineer, Golang, C++ та Data Science.
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Категорія DevOps, яка в січні входила до числа лідерів, наразі посідає шосте місце.
Найнижча частка вакансій із зарплатою від $5000 зафіксована у категоріях Support та QA. У цих напрямах лише 2−3% пропозицій роботи містять відповідний рівень оплати праці.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що кількість відгуків на вакансії в ІТ-секторі у червні практично не змінилася порівняно з травнем. Найвищий рівень конкуренції у червні зафіксували у категорії JavaScript, в середньому 74 відгуки на одну вакансію проти 84 у травні. На другому місці опинилася категорія QA із показником 53 відгуки на вакансію проти 54 місяцем раніше.
Також ми розповідали, що 57% айтівців в Україні незадоволені зарплатою — вважають, що їм трохи або суттєво недоплачують. Найчастіше задоволені зарплатою, тобто вважають, що оплата відповідає їхній кваліфікації або що їм платять більше, ніж у середньому на ринку, — аналітики, фахівці з AI / ML / DS / Data Engineering, Product-менеджери, Legal-фахівці та спеціалісти з DefTech (інженери БПЛА тощо).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаЗарплатаIT
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