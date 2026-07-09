Найконкурентніші вакансії в ІТ — дані Djinni за червень Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Найвищий рівень конкуренції у червні зафіксували у категорії JavaScript

Кількість відгуків на вакансії в ІТ-секторі у червні практично не змінилася порівняно з травнем. Водночас кількість вакансій скоротилася на 1,5%, що призвело до незначного зростання середньої кількості відгуків на одну вакансію.

Про це свідчать дані аналітики Djinni.

Найконкурентніші напрями

Найвищий рівень конкуренції у червні зафіксували у категорії JavaScript, в середньому 74 відгуки на одну вакансію проти 84 у травні.

На другому місці опинилася категорія QA із показником 53 відгуки на вакансію проти 54 місяцем раніше.

До переліку найбільш конкурентних напрямів також увійшли:

React Native — категорія не потрапляла в рейтинг травня;

Fullstack — 41 відгук на вакансію проти 36 у травні;

Node. js — 40 відгуків на вакансію, тоді як у попередньому місяці напрям теж не входив до рейтингу.

Конкуренція у категорії React Native зростає другий місяць поспіль. У травні та червні кількість відгуків збільшувалася на 25% щомісяця.

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Також приблизно на 20% зросла кількість відгуків у категоріях QA Automation та Sysadmin.

Водночас системні адміністратори залишаються серед найменш конкурентних спеціалізацій — у середньому сім відгуків на одну вакансію.

Частина напрямів демонструє зниження конкуренції

Менше відгуків у червні отримували вакансії для мобільних розробників, Data Engineer та Flutter-спеціалістів. Порівняно з травнем кількість відгуків у цих категоріях скоротилася приблизно на 20%.

Попри загальне зростання конкуренції на ринку, категорія C++ залишається найменш конкурентною серед розробників — у середньому близько п’яти відгуків на одну вакансію.

Майже чверть усіх пропозицій отримали маркетологи та фахівці з продажів

Дані Djinni також показують, що із майже 73 тис. пропозицій роботи, зафіксованих минулого місяця, 23% припали на спеціалістів із маркетингу та продажів.

Третє місце за кількістю пропозицій посіла категорія Support із часткою 5%.

До першої п’ятірки також повернулася категорія DevOps із показником 4%. Крім неї, серед лідерів за кількістю пропозицій залишаються Design та Project Manager.

Серед розробників найбільше пропозицій отримують Python-фахівці, однак у загальному рейтингу всіх категорій цей напрям посідає сьоме місце.

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