Кількість відгуків на вакансії в ІТ-секторі у червні практично не змінилася порівняно з травнем. Водночас кількість вакансій скоротилася на 1,5%, що призвело до незначного зростання середньої кількості відгуків на одну вакансію.
Також приблизно на 20% зросла кількість відгуків у категоріях QA Automation та Sysadmin.
Водночас системні адміністратори залишаються серед найменш конкурентних спеціалізацій — у середньому сім відгуків на одну вакансію.
Частина напрямів демонструє зниження конкуренції
Менше відгуків у червні отримували вакансії для мобільних розробників, Data Engineer та Flutter-спеціалістів. Порівняно з травнем кількість відгуків у цих категоріях скоротилася приблизно на 20%.
Попри загальне зростання конкуренції на ринку, категорія C++ залишається найменш конкурентною серед розробників — у середньому близько п’яти відгуків на одну вакансію.
Майже чверть усіх пропозицій отримали маркетологи та фахівці з продажів
Дані Djinni також показують, що із майже 73 тис. пропозицій роботи, зафіксованих минулого місяця, 23% припали на спеціалістів із маркетингу та продажів.
Третє місце за кількістю пропозицій посіла категорія Support із часткою 5%.
До першої п’ятірки також повернулася категорія DevOps із показником 4%. Крім неї, серед лідерів за кількістю пропозицій залишаються Design та Project Manager.
Серед розробників найбільше пропозицій отримують Python-фахівці, однак у загальному рейтингу всіх категорій цей напрям посідає сьоме місце.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що половина українських айтівців задоволені пільгами, які надає їхній роботодавець. Однак у разі вибору між вищою зарплатою і розширеним соцпакетом більшість віддає перевагу саме доходу.