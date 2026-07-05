Зарплата чи бонуси: що для українських айтівців важливіше на роботі
Половина українських айтівців задоволені пільгами, які надає їхній роботодавець. Однак у разі вибору між вищою зарплатою і розширеним соцпакетом більшість віддає перевагу саме доходу.
Про це свідчить дослідження Dou.
Що для айтівців важливіше — зарплата чи соцпакет
За даними опитування, 69% спеціалістів обрали б вищу зарплату замість розширеного пакета корпоративних бонусів. Водночас 49% респондентів загалом задоволена тими пільгами, які пропонує роботодавець.
Близько 60% фахівців великих продуктових компаній та аутстафінгових організацій позитивно оцінюють соцпакет.
Натомість найнижчий рівень задоволеності зафіксований серед айтівців державних установ (26%) і невеликих компаній із чисельністю персоналу до десяти осіб (29%).
Які бонуси IT-фахівці цінують найбільше
Найціннішим бонусом для айтівців є можливість дистанційної роботи. Повністю віддалений формат доступний 69% опитаних, ще 36% працюють у гібридному режимі, а 35% мають гнучкий графік без чітко визначених годин роботи.
Другим за важливістю елементом соцпакета стали оплачувані відпустки та лікарняні — їх назвали пріоритетними 57% респондентів.
Більшість спеціалістів (63%) мають понад 20 днів оплачуваної відпустки на рік, ще 20% — менше 20 днів, а необмежену відпустку пропонують лише 3% роботодавців.
Грошові бонуси посідають третє місце серед найважливіших переваг роботи — їх обрали 49% опитаних. Найбільше такі бонуси цінують фахівці з нижчим рівнем доходу, які працюють у держструктурах, громадських організаціях або компаніях поза IT.
Водночас 40% респондентів повідомили, що не отримують жодних додаткових грошових виплат від роботодавця.
Серед найпоширеніших фінансових бонусів:
- компенсація за техніку — 28%;
- реферальні бонуси — 24%;
- виплати до особистих подій — 15%;
- періодичні бонуси — 13%;
- performance bonuses — 11%.
Загалом матеріальні заохочення частіше зустрічаються у великих компаніях. Водночас державні установи нерідко виплачують періодичні бонуси (23%) та тринадцяту зарплату (22%). Також періодичні виплати активно практикують не в IT секторі.
Бронювання важливе загалом для 28% айтівців. Серед чоловіків в Україні цей показник сягає 40%; а серед тих, хто нині має бронювання від роботодавця, це найцінніший складник соцпакету — 82%.
Водночас лише 7% респондентів заявили, що додаткові бонуси для них не мають принципового значення, а головним критерієм є рівень заробітної плати.
Найчастіше такої думки дотримуються спеціалісти, які співпрацюють безпосередньо з іноземними компаніями або працюють у невеликих командах і стартапах.
Чи впливає соцпакет на рівень зарплати
Як зазначають аналітики, фахівці з найменшою кількістю бонусів (до двох) мають і нижчу медіанну зарплату — $2278, тоді як власники понад 21 бенефіту заробляють в середньому $3100.
Виняток становлять фахівці, які працюють в іноземних компаніях без офісу в Україні: у них найменше бонусів, але найвища медіана — $4450.
Жінки в українському IT у середньому мають дещо ширший соцпакет, однак їхня медіанна зарплата нижча, ніж у чоловіків — $1900 проти $3100.
Раніше Finance.ua писав, що 57% айтівців в Україні незадоволені зарплатою — вважають, що їм трохи або суттєво недоплачують.
Найбільше незадоволених — серед фахівців з офіс-менеджменту: 75% вважають, що їм недоплачують.
Також частіше за інших незадоволені зарплатою Artists/Animators (65%), проджект-менеджери (63%) і QA-фахівці (61%).
Найчастіше задоволені зарплатою, тобто вважають, що оплата відповідає їхній кваліфікації або що їм платять більше, ніж у середньому на ринку, — аналітики, фахівці з AI / ML / DS / Data Engineering, Product-менеджери, Legal-фахівці та спеціалісти з DefTech (інженери БПЛА тощо).
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