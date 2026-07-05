Зростання цін відчули майже всі українці: що подорожчало найбільше за рік — опитування
Більшість українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. На думку опитаних, найбільше подорожчали продукти харчування, паливо та ліки.
Про це свідчить опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь близько 30 тисяч користувачів.
Чи відчули українці зростання цін
Як свідчить опитування, 92% респондентів відчули значне зростання цін за останній рік. Ще 4% вважають, що подорожчання було помітним, але не критичним.
Лише 2% українців заявили, що помітили зростання цін лише на певні категорії товарів.
По 1% опитаних зазначили, що не аналізують зміну цін упродовж року або ж не звертають на це уваги, адже їхнього доходу на все вистачає.
Які товари та послуги подорожчали найбільше
Більшість українців вважають, що найбільше за рік зросли ціни на продукти харчування — 71% учасників опитування.
Водночас 10% респондентів звернули увагу на подорожчання пального та транспортних витрат. Ще 9% вважають, що найбільш помітно подорожчали ліки та медичні послуги.
Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше:
- Продукти харчування — 71%;
- Паливо / транспортні витрати — 10%;
- Ліки та медичні послуги — 9%;
- Комунальні послуги — 3%;
- Товари для тварин — 3%;
- Одяг і взуття — 2%;
- Побутова хімія та товари для дому — 1%;
- Техніка, електроніка та ґаджети — 1%.
Раніше Finance.ua писав, що у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%.
Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн.
Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.
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