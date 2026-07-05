Зростання цін відчули майже всі українці: що подорожчало найбільше за рік — опитування Сьогодні 10:18

Чи помітили українці зростання цін за останній рік, Фото: magnific

Більшість українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. На думку опитаних, найбільше подорожчали продукти харчування, паливо та ліки.

Про це свідчить опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь близько 30 тисяч користувачів.

Чи відчули українці зростання цін

Як свідчить опитування, 92% респондентів відчули значне зростання цін за останній рік. Ще 4% вважають, що подорожчання було помітним, але не критичним.

Лише 2% українців заявили, що помітили зростання цін лише на певні категорії товарів.

По 1% опитаних зазначили, що не аналізують зміну цін упродовж року або ж не звертають на це уваги, адже їхнього доходу на все вистачає.

Які товари та послуги подорожчали найбільше

Більшість українців вважають, що найбільше за рік зросли ціни на продукти харчування — 71% учасників опитування.

Водночас 10% респондентів звернули увагу на подорожчання пального та транспортних витрат. Ще 9% вважають, що найбільш помітно подорожчали ліки та медичні послуги.

Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше:

Продукти харчування — 71%;

Паливо / транспортні витрати — 10%;

Ліки та медичні послуги — 9%;

Комунальні послуги — 3%;

Товари для тварин — 3%;

Одяг і взуття — 2%;

Побутова хімія та товари для дому — 1%;

Техніка, електроніка та ґаджети — 1%.

Раніше Finance.ua писав , що у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%.

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Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.

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