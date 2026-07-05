0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання цін відчули майже всі українці: що подорожчало найбільше за рік — опитування

102
Чи помітили українці зростання цін за останній рік
Чи помітили українці зростання цін за останній рік, Фото: magnific
Більшість українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. На думку опитаних, найбільше подорожчали продукти харчування, паливо та ліки.
Про це свідчить опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь близько 30 тисяч користувачів.

Чи відчули українці зростання цін

Як свідчить опитування, 92% респондентів відчули значне зростання цін за останній рік. Ще 4% вважають, що подорожчання було помітним, але не критичним.
Лише 2% українців заявили, що помітили зростання цін лише на певні категорії товарів.
По 1% опитаних зазначили, що не аналізують зміну цін упродовж року або ж не звертають на це уваги, адже їхнього доходу на все вистачає.

Які товари та послуги подорожчали найбільше

Більшість українців вважають, що найбільше за рік зросли ціни на продукти харчування — 71% учасників опитування.
Водночас 10% респондентів звернули увагу на подорожчання пального та транспортних витрат. Ще 9% вважають, що найбільш помітно подорожчали ліки та медичні послуги.
Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше:
  • Продукти харчування — 71%;
  • Паливо / транспортні витрати — 10%;
  • Ліки та медичні послуги — 9%;
  • Комунальні послуги — 3%;
  • Товари для тварин — 3%;
  • Одяг і взуття — 2%;
  • Побутова хімія та товари для дому — 1%;
  • Техніка, електроніка та ґаджети — 1%.
Раніше Finance.ua писав, що у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%.
Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн.
Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems