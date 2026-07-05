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П’ять фінансових звичок, які допоможуть контролювати особистий бюджет

Особисті фінанси
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Скарбничка з грошима
Скарбничка з грошима, Фото: magnific
Фінансова стабільність залежить не лише від розміру доходу, а й від повсякденних звичок у поводженні з грошима. Регулярне планування витрат, створення заощаджень і контроль кредитного навантаження допомагають краще переживати фінансові труднощі та впевненіше почуватися в разі непередбачених витрат.
Фахівці «Фінкульту» розповіли про прості звички, які варто впровадити вже сьогодні.

Планування бюджету

Для планування бюджету фахівці рекомендують використовувати правило 50/30/20.
За цим правилом половина доходу витрачається на обов’язкові витрати, зокрема оплату житла, комунальних послуг, продуктів і транспорту.
Ще 30% можна використовувати на особисті потреби, дозвілля, навчання чи великі покупки.
Решту 20% спрямуйте на заощадження, інвестиції або дострокове погашення кредитів.
Такий підхід допомагає уникати необдуманих витрат і поступово формувати фінансовий резерв.

Заощаджуйте автоматично

Налаштуйте регулярний переказ частини доходу на окремий накопичувальний рахунок або депозит одразу після надходження коштів.
Навіть невеликі, але регулярні суми з часом перетворюються на відчутний фінансовий резерв.

Формуйте фінансову подушку безпеки

Непередбачені витрати можуть виникнути будь-коли, тому важливо заздалегідь створити запас коштів.
Один із поширених підходів — відкладати близько 10% від кожного отриманого доходу.
Такий резерв допоможе легше впоратися з тимчасовими фінансовими труднощами без необхідності терміново позичати гроші.

Контролюйте кредитне навантаження

Якщо на погашення кредитів щомісяця витрачається понад 20% доходу, це може ускладнити управління особистим бюджетом і зменшити фінансову стійкість.

Дбайте про безпеку своїх заощаджень

Обираючи банк, звертайте увагу на його надійність. Якщо банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, кошти вкладників захищені відповідно до законодавства України. Це важлива складова фінансової безпеки кожного громадянина.
За матеріалами:
Finance.ua
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