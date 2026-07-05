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Хто в Україні може вийти на пенсію достроково

Особисті фінанси
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Хто в Україні може отримати пенсію за вислугу років
Хто в Україні може отримати пенсію за вислугу років, Фото: magnific
В Україні досі діє пенсія за вислугу років, але право на неї мають лише окремі категорії працівників і лише за чіткої умови.
Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король у відповіді на запит «РБК-Україна».

Що таке пенсія за вислугу років

Це окремий вид пенсії для тих, чия робота з часом призводить до втрати професійної придатності.
Призначається незалежно від загального пенсійного віку — але лише якщо людина напрацювала достатній спеціальний стаж саме на відповідних посадах і в установах, визначених законодавством.

Хто має право на таку пенсію

Перелік охоплює кілька груп працівників:
  • авіація та льотно-випробувальний склад;
  • працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;
  • водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар’єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;
  • механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;
  • польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;
  • робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;
  • працівники освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;
  • спортсмени.
Окремо — артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів. Вони можуть претендувати на цей вид пенсії за наявності творчого стажу від 20 до 35 років — за переліком і у порядку, що затверджені Кабінетом Міністрів України.
«Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії», — зазначають у ПФУ.
Є ще одна категорія. Ті, хто станом на 11 жовтня 2017 року вже мав необхідну вислугу і стаж, можуть оформити цей вид пенсії за старими умовами — відповідно до закону, що діяв на той момент. Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ.
За матеріалами:
РБК-Україна
ПенсіяПенсійний вікПенсіонер
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