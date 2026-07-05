Хто в Україні може вийти на пенсію достроково
Що таке пенсія за вислугу років
Хто має право на таку пенсію
- авіація та льотно-випробувальний склад;
- працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;
- водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар’єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;
- механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;
- польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;
- робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;
- працівники освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;
- спортсмени.
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