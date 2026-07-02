Середня зарплата українців збільшилася: де отримують найбільше

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн.
Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.
Зарплати за видами економічної діяльності
Серед видів економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій — 76 997 грн.
Найнижчою середня зарплата була в галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 21 554 грн.
Заборгованість із виплати зарплати
Станом на 1 червня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що більшість українців хотіли б заробляти значно більше, ніж отримують зараз. Найчастіше бажаним доходом називають суму від 25 до 50 тис. грн на місяць, хоча фактично такі доходи мають лише від 9% до 18% жителів різних регіонів. Столиця має найнижчу частку жителів із доходом до 15 тис. грн на одного дорослого члена сім’ї — 32,9%. Водночас комфортним такий рівень доходу вважають лише 6% опитаних.
Найпопулярнішим варіантом серед жителів столиці став дохід від 25 до 50 тис. грн — його комфортним вважають 38,1% респондентів. Насправді ж такий рівень доходу мають лише 18,8%.
Крім того, чоловіки в середньому вказують бажану зарплату 30 тис. грн, тоді як жінки — 20 тис. грн. Тобто різниця у зарплатних очікуваннях становить 10 тис. грн ще до початку переговорів із роботодавцем.
Гендерний розрив в оплаті праці формується не лише тоді, коли роботодавець ухвалює рішення про зарплату. В Україні він часто виникає ще до першої співбесіди — на етапі складання резюме, коли кандидати самі визначають бажаний рівень доходу.