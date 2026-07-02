Середня зарплата українців збільшилася: де отримують найбільше Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн. Порівняно з квітнем показник зріс на 1,5%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Регіони з найвищими та найнижчими зарплатами

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві, де середня зарплата становила 47 115 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 32 374 грн.

Водночас найнижчі середні зарплати зафіксовано в Чернівецькій та Кіровоградській областях — 22 354 грн і 22 336 грн відповідно.

Середня зарплата в Україні

Зарплати за видами економічної діяльності

Серед видів економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій — 76 997 грн.

Найнижчою середня зарплата була в галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 21 554 грн.

Заборгованість із виплати зарплати

Станом на 1 червня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що більшість українців хотіли б заробляти значно більше, ніж отримують зараз. Найчастіше бажаним доходом називають суму від 25 до 50 тис. грн на місяць, хоча фактично такі доходи мають лише від 9% до 18% жителів різних регіонів. Столиця має найнижчу частку жителів із доходом до 15 тис. грн на одного дорослого члена сім’ї — 32,9%. Водночас комфортним такий рівень доходу вважають лише 6% опитаних.

Найпопулярнішим варіантом серед жителів столиці став дохід від 25 до 50 тис. грн — його комфортним вважають 38,1% респондентів. Насправді ж такий рівень доходу мають лише 18,8%.

Крім того, чоловіки в середньому вказують бажану зарплату 30 тис. грн, тоді як жінки — 20 тис. грн. Тобто різниця у зарплатних очікуваннях становить 10 тис. грн ще до початку переговорів із роботодавцем.

Гендерний розрив в оплаті праці формується не лише тоді, коли роботодавець ухвалює рішення про зарплату. В Україні він часто виникає ще до першої співбесіди — на етапі складання резюме, коли кандидати самі визначають бажаний рівень доходу.

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