Українці хочуть заробляти більше: які доходи вважають комфортними (інфографіка)
Більшість українців хотіли б заробляти значно більше, ніж отримують зараз. Найчастіше бажаним доходом називають суму від 25 до 50 тис. грн на місяць, хоча фактично такі доходи мають лише від 9% до 18% жителів різних регіонів.
Про це йдеться у соцопитуванні від видання «Слово і діло».
Київ
Столиця має найнижчу частку жителів із доходом до 15 тис. грн на одного дорослого члена сім’ї — 32,9%. Водночас комфортним такий рівень доходу вважають лише 6% опитаних.
Ще третина киян отримує від 15 до 25 тис. грн на місяць, але бажаним такий дохід назвали лише 13,1%.
Найпопулярнішим варіантом серед жителів столиці став дохід від 25 до 50 тис. грн — його комфортним вважають 38,1% респондентів. Насправді ж такий рівень доходу мають лише 18,8%.
Також Київ лідирує за часткою людей, які хотіли б заробляти від 50 до 70 тис. грн — таких 22,6%, хоча реально цей дохід мають лише 9,4%.
Північ
У північних областях країни понад 60% опитаних повідомили про дохід до 15 тис. грн на місяць. При цьому комфортним його вважають лише 6% респондентів.
Найбільше жителів регіону хотіли б отримувати від 25 до 50 тис. грн щомісяця. Проте фактично такий дохід мають лише 12,1% опитаних.
Ще 19% назвали бажаним доходом суму від 50 до 70 тис. грн, тоді як реально її отримують лише 3% респондентів.
Центр
Саме в центральних областях зафіксована найбільша частка людей із доходом до 15 тис. грн — 67,6%.
Дохід від 15 до 25 тис. грн мають 16,7% опитаних, а комфортним його вважає майже кожен третій житель регіону.
Близько третини респондентів хотіли б заробляти від 25 до 50 тис. грн на місяць, хоча реально такі доходи мають лише 7,5%.
Захід
На заході України дохід до 15 тис. грн мають 59,8% опитаних. Водночас комфортним його назвали лише 10,5%.
Щомісячний дохід від 15 до 25 тис. грн отримують 15% респондентів, тоді як бажаним його вважають 22,9%.
Найчастіше жителі західних областей називали комфортним дохід від 25 до 50 тис. грн. Таку суму хотіла б отримувати третина опитаних, хоча фактично її мають лише 13,2%.
Схід
На сході країни понад половина опитаних (51,9%) мають дохід до 15 тис. грн на місяць.
Дохід від 15 до 25 тис. грн отримують 18,5% жителів регіону, а комфортним його вважає приблизно кожен четвертий.
Ще майже третина респондентів хотіла б мати дохід від 25 до 50 тис. грн, тоді як реально його мають лише 13,6%. Дохід від 50 до 70 тис. грн отримують 3,7%, але бажаним його назвали 21% опитаних.
Південь
На півдні більше половини жителів (57%) живуть на дохід до 15 тис. грн на місяць. Для комфортного життя такої суми достатньо лише 10,3% респондентів.
Дохід від 15 до 25 тис. грн мають 23,7% опитаних, а комфортним його вважають 22,2%.
Найбільший розрив спостерігається у категорії від 25 до 50 тис. грн. Такий дохід мають лише 9,1% жителів регіону, тоді як бажаним його назвали 36,2%.
Крім того, 15,7% опитаних хотіли б отримувати від 50 до 70 тис. грн на місяць, хоча фактично такий дохід мають лише 2,2%.
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