Рейтинг професій із найвищими медіанними зарплатами в Україні Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Найвищі зарплати в Україні пропонують операторам БПЛА - 73 тис. грн

Оператори БПЛА, військовослужбовці, авіатехніки, рятувальники та мережеві інженери отримують найвищу медіанну зарплату в Україні. Серед міст першість за рівнем оплати праці займає Київ.

Про це повідомили експерти robota.ua під час презентації нового сервісу «Прозора робота», завдяки якому можна дізнатися медіанну зарплати в Україні для різних спеціальностей, а також середні зарплатні очікування кандидатів.

Які фахівці коштують найдорожче

Найвищу медіанну зарплату в Україні отримують оператори БПЛА — 73 тис. грн на місяць.

До п’ятірки лідерів також увійшли військовослужбовці із зарплатою 71 тис. грн, авіатехніки — 70,5 тис. грн, рятувальники та мережеві інженери — по 70 тис. грн.



Високі зарплати пропонують керівникам відділів продажу, автоелектрикам, водіям категорії CE, далекобійникам та автомалярам.

Які фахівці коштують найдорожче, Дані: "Прозора робота"

У яких містах пропонують найвищі зарплати

Київ залишається лідером за рівнем зарплат в Україні. У 2026 році медіанна зарплата у столиці становить 35 тис. грн на місяць.

На другому місці Дніпро, де медіанна зарплата становить 32 тис. грн. До трійки лідерів також увійшов Львів із показником 28,5 тис. грн.

Серед інших міст із високим рівнем оплати праці — Херсон, Одеса (по 28 тис. грн), а також Харків, Івано-Франківськ та Ужгород (по 27,5 тис. грн).

Зарплатна мапа України, Дані: "Прозора робота"

Найнижчі показники серед обласних центрів зафіксовано у Кропивницькому та Чернігові, де медіанна зарплата становить 20 тис. грн та 21 тис. грн відповідно.

До цього Finance.ua писав , що Держстат зафіксував збільшення середньої зарплати в Україні. Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.

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