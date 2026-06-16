У кого в Україні зросли зарплати понад 70 тис. гривень (інфографіка)

Раніше Finance.ua писав, що
Держстат зафіксував збільшення середньої зарплати в Україні.
Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.
Також ми писали, хто отримує найвищі зарплати в українському ІТ.
Водночас роботодавці почали отримувати офіційні листи від Інспекції з питань праці та зайнятості населення через «заморожені» на одному рівні зарплати у 2026-му.
Зокрема, офіційні листи роботодавцям направляє інспеція Дніпровської міськради. Причиною для прискіпливої уваги чиновників стали стабільні показники у звітності: відсутність кадрових змін зарплати та на одному рівні.