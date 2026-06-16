У кого в Україні зросли зарплати понад 70 тис. гривень (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

У кого в Україні зросли зарплати понад 70 тис. гривень (інфографіка)

Станом на 16 червня 2026 року середня зарплата у Києві — 35 тисяч гривень грн. Це на 17% більше, якщо порівнювати з червнем 2025 року.

Про це йдеться в інфографіці work.ua

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 54 104 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці. Діапазон, що містить медіану, виділено на графіку.

У кого зарплати зросли найбільше

Згідно з графіком, найбільше зростання зарплат було в менеджерів з продужу нерухомості, операціних та фінансових директорів. В перших підвищилась майже на 20% і нині становить нині 90 тис. гривень.

Не відстають керівники відділів продажу — 85 тис. гривень (зростання на 13%) та бізнес-аналітики - 76 тис. грн, при зростанні на 52%).

Автомаляри та стоматолого ділять планку в 75 тис. гривань при зростанні на 15%)

Також зазначимо, що зростають зарплати в робітничих спеціальностях. Так, муляр нині отримує 70 тис. гривень, а арматурник — 65 тис. гривень. Виконроб та автослюсар — по 60 тис. гривень на місяць.

Раніше Finance.ua писав , що Держстат зафіксував збільшення середньої зарплати в Україні. Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.

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офіційні листи від Інспекції з питань праці та зайнятості населення через «заморожені» на одному рівні зарплати у 2026-му. Водночас роботодавці почали отримуватиз питань праці та зайнятості населення через

Зокрема, офіційні листи роботодавцям направляє інспеція Дніпровської міськради. Причиною для прискіпливої уваги чиновників стали стабільні показники у звітності: відсутність кадрових змін зарплати та на одному рівні.

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