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У кого в Україні зросли зарплати понад 70 тис. гривень (інфографіка)

Особисті фінанси
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У кого в Україні зросли зарплати понад 70 тис. гривень (інфографіка)
У кого в Україні зросли зарплати понад 70 тис. гривень (інфографіка)
Станом на 16 червня 2026 року середня зарплата у Києві — 35 тисяч гривень грн. Це на 17% більше, якщо порівнювати з червнем 2025 року.
Про це йдеться в інфографіці work.ua.
Медіана заробітних плат розрахована за даними з 54 104 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці. Діапазон, що містить медіану, виділено на графіку.
<i>інфографіка <a href="https://www.work.ua/">work.ua</a>. </i>
інфографіка work.ua.

У кого зарплати зросли найбільше

Згідно з графіком, найбільше зростання зарплат було в менеджерів з продужу нерухомості, операціних та фінансових директорів. В перших підвищилась майже на 20% і нині становить нині 90 тис. гривень.
Не відстають керівники відділів продажу — 85 тис. гривень (зростання на 13%) та бізнес-аналітики - 76 тис. грн, при зростанні на 52%).
Автомаляри та стоматолого ділять планку в 75 тис. гривань при зростанні на 15%)
<i>інфографіка <a href="https://www.work.ua/">work.ua</a>. </i>
інфографіка work.ua.
Також зазначимо, що зростають зарплати в робітничих спеціальностях. Так, муляр нині отримує 70 тис. гривень, а арматурник — 65 тис. гривень. Виконроб та автослюсар — по 60 тис. гривень на місяць.
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Раніше Finance.ua писав, що Держстат зафіксував збільшення середньої зарплати в Україні. Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.
Також ми писали, хто отримує найвищі зарплати в українському ІТ.
Водночас роботодавці почали отримувати офіційні листи від Інспекції з питань праці та зайнятості населення через «заморожені» на одному рівні зарплати у 2026-му.
Зокрема, офіційні листи роботодавцям направляє інспеція Дніпровської міськради. Причиною для прискіпливої уваги чиновників стали стабільні показники у звітності: відсутність кадрових змін зарплати та на одному рівні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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