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«Заморожені» зарплати: чому компанії можуть отримати «листи щастя»

Казна та Політика
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«Заморожені» зарплати: чому компанії можуть отримати «листи щастя»
«Заморожені» зарплати: чому компанії можуть отримати «листи щастя»
Роботодавці почали отримувати офіційні листи від Інспекції з питань праці та зайнятості населення через «заморожені» на одному рівні зарплати у 2026-му.
Зокрема, офіційні листи роботодавцям направляє інспеція Дніпровської міськради.
Причиною для прискіпливої уваги чиновників стали стабільні показники у звітності: відсутність кадрових змін зарплати на одному рівні, йдеться в публікації Дебет-Кредит.
Основою для розсилання «листів щастя» стала аналітична інформація від Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області. Моніторинг цифрової звітності зафіксував, що у певних компаній (зокрема, станом на січень 2026 року) взагалі не змінювалися два ключові показники:
  • кількість застрахованих працівників у штаті;
  • загальна сума нарахованої заробітної плати.
Для контролюючих органів відсутність бодай мінімального зростання виплат стала маркером можливих порушень. Тепер мерія просить бізнес пояснити ситуацію з дотриманням трудового законодавства та розглянути можливість підвищення окладів.
У своїх зверненнях Інспекція праці посилається на цілу низку нормативних актів — від Конституції та КЗпП до профільного «воєнного» закону № 2136. Проте головний акцент чиновники роблять на індексації заробітної плати. Попри те, що у 2026 році законодавство має свої специфічні нюанси щодо розрахунку індексу споживчих цін, обов’язок компенсувати працівникам подорожчання життя ніхто не скасовував. Стабільна «мінімалка» без індексації — це пряме порушення державних гарантій.
Сам лист не є штрафом чи офіційним приписом.
Наразі це елемент ризик-орієнтованого моніторингу. Однак бізнесу посилають чіткий сигнал: якщо роботодавець ігноруватиме звернення, мерія має повне право ініціювати позапланову перевірку. А під приціл інспекторів потрапить усе: від прихованої зайнятості та неоформлених працівників до законності звільнень і дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

Поради юристів

Щоб захистити компанію від штрафів, юристи радять діяти на випередження:
  • Провести кадровий аудит: Перевірити наявність та правильність оформлення трудових договорів, наказів, табелів обліку робочого часу та повідомлень для ДПС.
  • Проаналізувати нарахування: Переконатися, що індексація нараховується коректно, а тривала відсутність підвищення зарплат має задокументоване економічне обґрунтування.
  • Оцінити ризики: Якщо більшість штату роками сидить на мінімальній зарплаті або є ознаки прихованого маскування трудових відносин під ЦПХ — компанія у зоні високого ризику.
  • Надіслати відповідь: Інспекція чекає на інформацію у сканованому вигляді з підписом керівника на вказані в листі електронні адреси.
Сучасний контроль з боку Податкової, Пенсійного фонду та місцевої влади став повністю цифровим. Тепер навіть «ідеальна стабільність» у звітах є приводом для перевірки, тому регулярний внутрішній аудит стає для бізнесу головним інструментом самозахисту.
За матеріалами:
Обозреватель
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