«Заморожені» зарплати: чому компанії можуть отримати «листи щастя» Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

«Заморожені» зарплати: чому компанії можуть отримати «листи щастя»

Роботодавці почали отримувати офіційні листи від Інспекції з питань праці та зайнятості населення через «заморожені» на одному рівні зарплати у 2026-му.

Зокрема, офіційні листи роботодавцям направляє інспеція Дніпровської міськради.

відсутність кадрових змін зарплати на одному рівні, йдеться в Причиною для прискіпливої уваги чиновників стали стабільні показники у звітності:йдеться в публікації Дебет-Кредит.

Основою для розсилання «листів щастя» стала аналітична інформація від Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області. Моніторинг цифрової звітності зафіксував, що у певних компаній (зокрема, станом на січень 2026 року) взагалі не змінювалися два ключові показники:

кількість застрахованих працівників у штаті;

загальна сума нарахованої заробітної плати.

Для контролюючих органів відсутність бодай мінімального зростання виплат стала маркером можливих порушень. Тепер мерія просить бізнес пояснити ситуацію з дотриманням трудового законодавства та розглянути можливість підвищення окладів.

У своїх зверненнях Інспекція праці посилається на цілу низку нормативних актів — від Конституції та КЗпП до профільного «воєнного» закону № 2136. Проте головний акцент чиновники роблять на індексації заробітної плати. Попри те, що у 2026 році законодавство має свої специфічні нюанси щодо розрахунку індексу споживчих цін, обов’язок компенсувати працівникам подорожчання життя ніхто не скасовував. Стабільна «мінімалка» без індексації — це пряме порушення державних гарантій.

Сам лист не є штрафом чи офіційним приписом.

Наразі це елемент ризик-орієнтованого моніторингу. Однак бізнесу посилають чіткий сигнал: якщо роботодавець ігноруватиме звернення, мерія має повне право ініціювати позапланову перевірку. А під приціл інспекторів потрапить усе: від прихованої зайнятості та неоформлених працівників до законності звільнень і дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.

Поради юристів

Щоб захистити компанію від штрафів, юристи радять діяти на випередження:

Провести кадровий аудит: Перевірити наявність та правильність оформлення трудових договорів, наказів, табелів обліку робочого часу та повідомлень для ДПС.

Перевірити наявність та правильність оформлення трудових договорів, наказів, табелів обліку робочого часу та повідомлень для ДПС. Проаналізувати нарахування: П ереконатися, що індексація нараховується коректно, а тривала відсутність підвищення зарплат має задокументоване економічне обґрунтування.

ереконатися, що індексація нараховується коректно, а тривала відсутність підвищення зарплат має задокументоване економічне обґрунтування. Оцінити ризики: Якщо більшість штату роками сидить на мінімальній зарплаті або є ознаки прихованого маскування трудових відносин під ЦПХ — компанія у зоні високого ризику.

Якщо більшість штату роками сидить на мінімальній зарплаті або є ознаки прихованого маскування трудових відносин під ЦПХ — компанія у зоні високого ризику. Надіслати відповідь: Інспекція чекає на інформацію у сканованому вигляді з підписом керівника на вказані в листі електронні адреси.

Сучасний контроль з боку Податкової, Пенсійного фонду та місцевої влади став повністю цифровим. Тепер навіть «ідеальна стабільність» у звітах є приводом для перевірки, тому регулярний внутрішній аудит стає для бізнесу головним інструментом самозахисту.

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