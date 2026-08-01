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Хто може отримати тимчасове звільнення від податкових зобовʼязань

Особисті фінанси
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Деяких українців можуть звільнити від податкових обов’язків
Деяких українців можуть звільнити від податкових обов’язків, Фото: magnific
Українці, які внаслідок війни не можуть вчасно виконувати податкові зобовʼязання, мають право на відтермінування виконання цих обов’язків. Для цього необхідно подати до Податкової відповідну заяву та документи, що підтверджують такі обставини.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

Коли можуть звільнити від податкових зобовʼязань

Звільнення від податкових обов’язків можуть отримати фізичні та юридичні особи, включно з ФОП, які постраждали від війни.
Це стосується випадків, коли платник не може вчасно:
  • сплатити податки та збори;
  • подати податкову звітність;
  • зареєструвати податкові накладні чи розрахунки коригування;
  • подати електронні документи, пов’язані з обігом пального та спирту етилового;
  • виконати інші податкові обов’язки, визначені законодавством.
Тимчасове звільнення дозволяє перенести строки подання податкової звітності та сплати податків, зборів і обов’язкових платежів.
Крім того, платника можуть звільнити від штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових або акцизних накладних, а також за порушення порядку використання РРО чи ПРРО.

Які обставини дають право на звільнення

Підставою для звільнення від податкових зобов’язань можуть бути наслідки війни, які унеможливили роботу платника податків.
Серед них:
  • знищення або пошкодження майна чи обладнання;
  • руйнування виробничих потужностей;
  • перебування на території бойових дій або тимчасової окупації;
  • втрата доступу до виробничих чи управлінських приміщень;
  • втрата інших виробничих чи необоротних активів.
Для підтвердження цих обставин необхідно подати заяву до ДПС та додати документи, які підтверджують неможливість виконання податкових обов’язків.
Це можуть бути акти фіксації руйнування, витяги з ЄРДР про реєстрацію кримінальних правопорушень, дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, банківські виписки про відсутність коштів та ін.
Подати документи можна особисто у будь-якому сервісному центрі ДПС або через Електронний кабінет платника.
Податкова служба розглядає звернення протягом 20 календарних днів. Якщо рішення буде позитивним, платник зможе виконати свої податкові зобов’язання протягом шести місяців після відновлення можливості працювати або після скасування воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
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