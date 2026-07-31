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Скільки грошей треба для життя в різних містах України (таблиця)

Особисті фінанси
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Скільки грошей треба для життя в різних містах України (таблиця)
Скільки грошей треба для життя в різних містах України (таблиця)
Столиця традиційно залишається одним із найдорожчих міст України для життя.
Попри певну стабілізацію ринку нерухомості після різких коливань перших років повномасштабної війни, саме оренда житла й надалі є найбільшою статтею витрат більшості киян.
Львів залишається одним із найдорожчих міст України насамперед через високу вартість житла.
Водночас для сімей із дітьми головним викликом стає вже не оренда, а поєднання одразу кількох великих статей витрат — освіти, спорту, розвитку та повсякденних потреб. Саме тому навіть відносно високі доходи не завжди забезпечують відчуття фінансової стабільності.
Попри суттєву різницю у вартості життя між Києвом, Харковом і Львовом, структура витрат практично всюди однакова.
На відміну від Києва, Харків сьогодні залишається одним із найдоступніших великих міст України за вартістю життя. Попри поступове відновлення ринку нерухомості, оренда житла тут досі майже вдвічі дешевша, ніж у столиці чи Львові.
Найбільшу частину сімейного бюджету займають житло, продукти харчування та комунальні послуги.
Для родин із дітьми до них додаються витрати на освіту, гуртки та спортивні секції, які часто стають другою або навіть першою за величиною статтею витрат. Водночас українці дедалі рідше пов’язують фінансовий комфорт лише з рівнем зарплати.
Для багатьох він означає можливість не хвилюватися через базові потреби, мати фінансову подушку, планувати відпустку чи великі покупки без кредитів, а також допомагати близьким.
Стаття витратКиївХарківЛьвів
Оренда житла (1-кімнатна квартира)15–17 тис. грн7–9 тис. грн17–20 тис. грн
Комуналка2–4 тис. грн2,5–5 тис. грн3–6 тис. грн
Продукти9–12 тис. грн7–10 тис. грн10–15 тис. грн
Транспорт1,3–2,6 тис. грн01–2 тис. грн
Ліки1–3 тис. грн1–2,5 тис. грн1–3 тис. грн
Одяг та повсякденні витрати2–5 тис. грн2–3 тис. грн2–4 тис. грн
Освіта та дозвілля дітей (за наявності)від 3-5 тис. грнвід 2 тис. грнвід 5 тис. грн
Орієнтовний загальний бюджет на людину30–40 тис. грн20–28 тис. грн35–45 тис. грн
Що найбільше впливає на комфортВисока вартість життя та війнаБезпекова ситуаціяДороге житло та витрати на дітей
Водночас досвід українців, які виїхали до країн Європейського Союзу, показує ще одну важливу закономірність. Там абсолютні витрати на життя часто вищі, ніж в Україні, однак завдяки значно більшим доходам та стабільнішому ринку праці люди мають більше можливостей для заощаджень і довгострокового фінансового планування. Саме тому далі ми порівняли, скільки коштує комфортне життя для українців, які сьогодні мешкають у країнах Європи.
Читайте детально про ціни в містах України —

Скільки коштів потрібно українцям для комфортного життя

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКиївЛьвів
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