Перерахунок пенсій по-новому. Бали, базова виплата 6000 та скасування старого стажу (відео) Сьогодні 17:50 — Особисті фінанси

Уряд готує масштабну зміну формули нарахування пенсій

Уряд готує масштабну зміну формули нарахування пенсій. Головна мета реформи — усунути ситуацію, коли люди з однаковим трудовим стажем і рівнем зарплати отримують різні пенсії лише через те, що вийшли на заслужений відпочинок у різні роки.

Чому пенсійну систему хочуть змінити

Кабінет Міністрів представив депутатам оновлену концепцію пенсійної реформи. Парламент надав уряду місяць на її доопрацювання, і саме зараз цей термін добігає кінця.

Основна проблема чинної системи полягає в тому, що вона не враховує зміну рівня зарплат із часом. Через це люди з однаковим стажем і однаковим співвідношенням зарплати до середньої по країні можуть отримувати суттєво різні пенсії лише через різний рік виходу на пенсію.

Саме для усунення цієї несправедливості уряд пропонує змінити принцип нарахування виплат.

Як працюватиме нова формула

Запропонована модель передбачає поділ пенсії на дві складові.

Перша — базова, або солідарна частина. Це гарантована державою фіксована виплата для громадян із повним страховим стажем: 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Вона має забезпечувати мінімальний рівень доходу та бути наближеною до реального прожиткового мінімуму.

Друга складова — страхова, або бальна. Її розмір залежатиме від того, скільки років людина працювала офіційно та який єдиний соціальний внесок за неї сплачувався.

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Наприклад, якщо офіційна зарплата дорівнювала середній по країні, за кожен місяць людина отримуватиме 10 балів. За зарплати, що удвічі перевищує середню, — 20 балів, а при мінімальній зарплаті — лише 3,5 бала.

Щороку уряд визначатиме вартість одного бала під час ухвалення державного бюджету, а розмір страхової частини пенсії залежатиме від загальної кількості накопичених балів.

За задумом авторів реформи, це дозволить автоматично підтягувати пенсії, призначені багато років тому, до сучасного рівня зарплат.

Ретроспективний перерахунок пенсій

Уряд планує провести ретроспективний перерахунок пенсій для тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку.

Так, якщо людина свого часу отримувала середню по країні зарплату, їй також нарахують відповідну кількість балів за весь період роботи та перерахують виплати за новою формулою.

Суперечка щодо базової пенсії

Одним із найбільш дискусійних питань залишається розмір гарантованої базової виплати.

Уряд пропонує встановити її на рівні 6 тис. грн для людей із повним страховим стажем. Водночас голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає таку суму недостатньою. Комітет наполягає на прив’язці базової пенсії до фактичного прожиткового мінімуму, який, за розрахунками Міністерства соціальної політики станом на літо 2026 року, наблизився до 7,3 тис. грн.

Водночас нові правила можуть змінити підхід до нарахування найвищих пенсій. Їхній розмір пропонується визначати виключно через систему балів, оскільки максимальна база для сплати єдиного соціального внеску має встановлену межу.

Де шукатимуть гроші на реформу

Одним із ключових джерел фінансування реформи уряд називає детінізацію ринку праці.

Автори концепції розраховують, що бальна система стане додатковою мотивацією для працівників вимагати офіційного працевлаштування та повної легалізації зарплат.

Що означає реформа для українців

Нова модель має гарантувати кожному пенсіонеру базовий рівень доходу, тоді як розмір виплат понад цю суму залежатиме від офіційного трудового стажу, сплаченого єдиного соціального внеску та накопичених пенсійних балів.

Чи буде знайдено компроміс щодо розміру базової виплати та коли законопроєкт винесуть на остаточний розгляд Верховної Ради, стане відомо після завершення доопрацювання урядової концепції.

Більше про запропоновані зміни, принцип нарахування пенсійних балів, дискусію навколо базової пенсії та можливі наслідки реформи для різних категорій пенсіонерів дивіться у новому випуску на нашому YouTube-каналі:

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