В Україні змінюють правила зарахування страхового стажу Сьогодні 13:28 — Особисті фінанси

Стаж зараховуватимуть, навіть якщо роботодавець не сплатив внески

З 2 серпня змінюється порядок зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу. До уваги братиметься період, за який роботодавець нарахував, але не сплатив страхові внески.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Маєте несподівані витрати? Гроші завжди під рукою завдяки зручному каталогу , на якому можна обрати кредит для себе.

Що зміниться

Із 2 серпня 2026 року набирають чинності зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», внесені Законом України від 9 квітня 2026 року № 4851-ІХ. Однією з новацій є доповнення пункту 31 Прикінцевих положень Закону новим підпунктом 6.

Відтепер під час визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував за працівника страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок, подав відповідну звітність, але не сплатив ці внески.

Що відомо про облік страхового стажу

Із 1 січня 2004 року відомості про страховий стаж, нарахування та сплату страхових внесків за застрахованих осіб накопичуються в системі персоніфікованого обліку. Вона є складовою Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що українці, які тимчасово не працюють, можуть самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески та продовжувати накопичувати страховий стаж. Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Щоб до стажу було враховано один повний місяць, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Він становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

Також ми писали , що ліквідація підприємства не означає, що людина втрачає право на стаж, який там напрацювала. Але процедура його підтвердження ускладнюється.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.