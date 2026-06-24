Як накопичувати пенсійний стаж без роботи Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Сплата добровільних пенсійних внесків

Українці, які тимчасово не працюють, можуть самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески та продовжувати накопичувати страховий стаж.

Про це повідомли у ПФУ.

Для цього достатньо укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як зараховується страховий стаж

У Пенсійному фонді пояснюють, що добровільні внески можуть сплачувати громадяни, які не є пенсіонерами, незалежно від того, працюють вони чи ні.

Після укладення договору кошти перераховуються на рахунок Пенсійного фонду, а місяць, у якому надійшов внесок, зараховується до страхового стажу.

Щоб до стажу було враховано один повний місяць, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Він становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

Наразі мінімальний добровільний внесок складає 1 902,34 грн. Розрахунок базується на ставці єдиного соціального внеску 22% та мінімальній зарплаті у розмірі 8 647 грн.

Також громадяни можуть продовжувати сплачувати добровільні внески після працевлаштування. У такому випадку додаткові платежі збільшуватимуть заробіток, який враховуватиметься під час призначення майбутньої пенсії.

Хто може сплачувати добровільні пенсійні внески

Скористатися механізмом добровільної участі в системі пенсійного страхування можуть як застраховані, так і незастраховані особи, які досягли 16-річного віку. Також законодавство дозволяє сплачувати внески не лише за себе, а й на користь іншої людини.

Для участі у програмі необхідно відповідати двом умовам:

особа має бути внесена до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

їй не повинна бути призначена пенсія в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Для оформлення добровільної участі потрібно укласти договір із Пенсійним фондом України. Договір оформлюється онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Авторизуватися можна за допомогою КЕП, Дія. Підпису або системи GOV.ID.

Як працює система добровільних внесків

Після укладення договору людина самостійно визначає розмір внесків, частоту їх сплати та період, протягом якого бажає брати участь у програмі.

Подавати додаткову звітність не потрібно. Усі внески автоматично обліковуються після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду.

Повідомлення про зарахування платежу надходить до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

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