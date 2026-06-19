Доплати до пенсії з 1 липня. Хто та скільки отримає грошей автоматично? Кому прийде надбавка? (відео) Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

З липня частина пенсіонерів отримає доплати

З 1 липня частина українських пенсіонерів отримає додаткові гроші. Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат, проте масштабного оновлення чекати не варто — індексація вже завершилась.

Хто саме потрапив у списки щасливчиків, які вікові надбавки запрацюють за два тижні та через який юридичний нюанс перша виплата може виявитися значно меншою, ніж ви очікували — розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі

Хто отримає доплати до пенсії з липня

Липневе підвищення стосуватиметься лише тих пенсіонерів, які протягом місяця досягнуть визначеного віку.

Наразі система вікових надбавок передбачає такі доплати:

пенсіонерам віком від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

Нарахування проводиться автоматично, без додаткових звернень до Пенсійного фонду. Водночас отримати доплату зможуть не всі. Якщо розмір пенсії перевищує 10 340 гривень 35 копійок, вікова надбавка не нараховується.

Багато хто розраховує отримати повну суму одразу в місяць народження, але закон працює інакше. Якщо ваш день народження припадає, наприклад, на середину або кінець місяця, то за цей перший місяць виплата надійде не повністю, а лише частково, пропорційно тій кількості календарних днів, які залишилися до кінця поточного місяця. Повний, стовідсотковий розмір надбавки буде зараховано лише з наступного місяця.

Липневий автоматичний перерахунок принесе лише локальне і дуже незначне фінансове полегшення і виключно для окремих категорій громадян, які досягли поважного віку. Загальна ж ситуація навколо рівня життя більшості пенсіонерів та дефіциту солідарної системи залишається критичною і вимагає негайного вирішення. Єдина надія на кардинальні зміни та виправлення цих хронічних недоліків наразі покладається на масштабну пенсійну реформу, яку готує уряд.

У серпні запрацюють нові правила підтвердження стажу

Окремим, революційним етапом модернізації пенсійної системи стануть докорінні зміни, які запрацюють уже наприкінці літа.

З серпня 2026 року в Україні офіційно вступають у силу абсолютно нові, суттєво спрощені правила підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку виплат. Своєрідним юридичним поштовхом для цього став раніше опублікований відповідний закон. Головна мета цього документа — остаточно врегулювати та максимально спростити для громадян порядок підтвердження їхнього реального трудового стажу в тих прикрих випадках, коли необхідні відомості з якихось причин повністю відсутні в сучасних електронних базах даних та державних системах.

Державна установа тепер зобов’язана офіційно поінформувати громадянина про відсутність конкретних даних та чітко роз’яснити необхідність і порядок їхнього подання.

Працівникам зарахують стаж навіть за боргів роботодавця

Однією з найважливіших новацій стане можливість зарахування до страхового стажу періодів роботи, за які роботодавець не сплатив страхові внески через власну заборгованість.

Головна умова — роботодавець повинен був подавати звітність із нарахуванням внесків не нижче мінімального рівня.

У такому разі працівник зможе використати ці роки для набуття права на пенсію. Водночас під час розрахунку розміру пенсії враховуватиметься лише той страховий стаж, за який фактично були сплачені внески.

У новому відео на нашому YouTube-каналі детально пояснюємо, хто отримає липневі доплати, як працює система вікових надбавок, які зміни до підтвердження стажу запрацюють уже в серпні та як нові правила вплинуть на майбутніх пенсіонерів:

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