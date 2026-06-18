Максимальна пенсія в Україні. Кому платять 250 тис. грн? Сьогодні 09:49 — Особисті фінанси

Максимальна пенсія в Україні. Кому платять 250 тис. грн?

Поки середня пенсія в Україні ледве перевищує 7 тис. гривень, окрема категорія громадян офіційно отримує від держави до 250 тис. гривень щомісяця.

Так, розмір пенсії в Україні залежить не лише від віку чи професії. Вирішальними факторами залишаються офіційна заробітна плата, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду, та тривалість страхового стажу.

Хто може отримувати найвищі пенсії

Найбільші пенсійні виплати традиційно отримують окремі категорії громадян, для яких законодавством передбачені спеціальні умови пенсійного забезпечення.

Серед них:

державні службовці та дипломати з тривалим стажем роботи на високих посадах;

народні депутати та їхні помічники, які відпрацювали встановлений законом термін;

працівники органів місцевого самоврядування;

колишні військовослужбовці та представники силових структур;

науковці, які мають наукові ступені та звання;

прокурори та судді.

Водночас сам статус або посада не гарантують високої пенсії. Важливу роль відіграють також заробітна плата та обсяг сплачених внесків.

Який стаж потрібен для високої пенсії

Однією з головних умов для отримання значних пенсійних виплат є тривалий страховий стаж.

Зазначається, що у 2026 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, а у 2028 році цей показник зросте до 35 років.

Чим більший стаж має людина, тим вищим може бути розмір її майбутньої пенсії.

Висока зарплата — ключ до великої пенсії

Ще одним визначальним фактором є офіційний дохід протягом трудового життя.

За наведеними оцінками, для формування пенсії понад 20 тисяч гривень заробітна плата має становити близько 80 тисяч гривень на місяць. Саме з офіційної зарплати сплачуються внески ЄСВ, які згодом враховуються під час розрахунку пенсії.

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Тому високі пенсійні виплати можуть отримувати не лише представники окремих професій. На значну пенсію потенційно може розраховувати будь-який працівник із легальним високим доходом та достатнім страховим стажем.

Детальний перелік отримувачів найвищих пенсій дивіться у відео за посиланням.

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