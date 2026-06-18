Максимальна пенсія в Україні. Кому платять 250 тис. грн?

Так, розмір пенсії в Україні залежить не лише від віку чи професії. Вирішальними факторами залишаються офіційна заробітна плата, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду, та тривалість страхового стажу.
Однією з головних умов для отримання значних пенсійних виплат є тривалий страховий стаж.
Зазначається, що у 2026 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, а у 2028 році цей показник зросте до 35 років.
Чим більший стаж має людина, тим вищим може бути розмір її майбутньої пенсії.
Висока зарплата — ключ до великої пенсії
Ще одним визначальним фактором є офіційний дохід протягом трудового життя.
За наведеними оцінками, для формування пенсії понад 20 тисяч гривень заробітна плата має становити близько 80 тисяч гривень на місяць. Саме з офіційної зарплати сплачуються внески ЄСВ, які згодом враховуються під час розрахунку пенсії.
Тому високі пенсійні виплати можуть отримувати не лише представники окремих професій. На значну пенсію потенційно може розраховувати будь-який працівник із легальним високим доходом та достатнім страховим стажем.
Детальний перелік отримувачів найвищих пенсій дивіться у відео за посиланням.