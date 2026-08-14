0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто в 2026 році може вийти на пенсію в 45 років

Особисті фінанси
25
Хто в 2026 році може вийти на пенсію в 45 років
Хто в 2026 році може вийти на пенсію в 45 років
Право на пільгову пенсію залежить від віку, загального та спеціального стажу.
Також має значення документальне підтвердження того, що людина справді працювала на відповідному виробництві, пише газета «На пенсії».

Шкідливі та важкі умови

До списку № 1 належать роботи з особливо небезпечними та шкідливими умовами праці. Серед них — окремі професії у гірничій, металургійній, хімічній та інших галузях.
За наявності необхідного стажу право на пенсію мають:
  • жінки — з 45 років, якщо вони мають щонайменше 20 років загального стажу, з яких не менше 7 років 6 місяців — за Списком № 1;
  • чоловіки — з 50 років, якщо мають щонайменше 25 років загального стажу, з яких не менше 10 років — на роботах за Списком № 1.
  • Професії:
Належать окремі професії гірників, металургів, працівників хімічних виробництв, а також працівників, зайнятих на роботах із джерелами іонізуючого випромінювання.
Читайте також

Важкі умови праці

Ще одна категорія — працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці.
Серед відповідних професій можуть бути окремі водії міського пасажирського транспорту, машиністи, електрозварники, працівники підземного будівництва, а також деякі медичні працівники.
Читайте також
Для них передбачені такі умови:
  • жінки — з 50 років за наявності щонайменше 25 років загального стажу, з них 10 років — спеціального;
  • чоловіки — з 55 років за наявності щонайменше 30 років загального стажу, з них 12 років 6 місяців — спеціального.
При цьому конкретне право на пільгову пенсію необхідно визначати з урахуванням точної професії, посади, виробництва та умов праці, зазначених у відповідному Списку.

Військовослужбовці

Для військових та деяких інших категорій силовиків діє окреме пенсійне законодавство. Пенсія за вислугу років може призначатися за наявності передбаченої законом вислуги. Окремі підстави дозволяють отримати пенсію з 45 років — за наявності необхідного загального та спеціального стажу.
Читайте також
Тому правила для військовослужбовців не варто змішувати з пільговими пенсіями за списками № 1 і № 2: це різні підстави для призначення пенсії.

Документи

Для призначення пільгової пенсії Пенсійному фонду необхідно підтвердити не лише загальний стаж, а й періоди роботи в шкідливих або важких умовах.
Залежно від ситуації можуть знадобитися:
  • трудова книжка та дані про страховий стаж;
  • уточнювальна довідка підприємства про характер роботи та умови праці;
  • документи про результати атестації робочого місця;
  • накази підприємства;
  • документи, які підтверджують фактичну зайнятість на відповідних роботах.
Питання «як вижити на пенсію» залишається одним із найбільш чутливих. Попри березневу індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних.
Разом з тим в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно.
Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.
Місце для вашої реклами
Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
👳‍♀️Низька пенсія. Ось на які доплати та пільги ви можете розраховувати 2026 року
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяСтаж
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems