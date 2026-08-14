Хто в 2026 році може вийти на пенсію в 45 років

жінки — з 50 років за наявності щонайменше 25 років загального стажу, з них 10 років — спеціального;
чоловіки — з 55 років за наявності щонайменше 30 років загального стажу, з них 12 років 6 місяців — спеціального.
При цьому конкретне право на пільгову пенсію необхідно визначати з урахуванням точної професії, посади, виробництва та умов праці, зазначених у відповідному Списку.
Військовослужбовці
Для військових та деяких інших категорій силовиків діє окреме пенсійне законодавство. Пенсія за вислугу років може призначатися за наявності передбаченої законом вислуги. Окремі підстави дозволяють отримати пенсію з 45 років — за наявності необхідного загального та спеціального стажу.
Тому правила для військовослужбовців не варто змішувати з пільговими пенсіями за списками № 1 і № 2: це різні підстави для призначення пенсії.
Документи
Для призначення пільгової пенсії Пенсійному фонду необхідно підтвердити не лише загальний стаж, а й періоди роботи в шкідливих або важких умовах.
Залежно від ситуації можуть знадобитися:
трудова книжка та дані про страховий стаж;
уточнювальна довідка підприємства про характер роботи та умови праці;
документи про результати атестації робочого місця;
накази підприємства;
документи, які підтверджують фактичну зайнятість на відповідних роботах.
Питання «як вижити на пенсію» залишається одним із найбільш чутливих. Попри березневу індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних.
Разом з тим в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно.
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Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.