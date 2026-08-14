Хто в 2026 році може вийти на пенсію в 45 років Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Хто в 2026 році може вийти на пенсію в 45 років

Право на пільгову пенсію залежить від віку, загального та спеціального стажу.

Також має значення документальне підтвердження того, що людина справді працювала на відповідному виробництві, пише газета «На пенсії».

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Шкідливі та важкі умови

До списку № 1 належать роботи з особливо небезпечними та шкідливими умовами праці. Серед них — окремі професії у гірничій, металургійній, хімічній та інших галузях.

За наявності необхідного стажу право на пенсію мають:

жінки — з 45 років, якщо вони мають щонайменше 20 років загального стажу, з яких не менше 7 років 6 місяців — за Списком № 1;

чоловіки — з 50 років, якщо мають щонайменше 25 років загального стажу, з яких не менше 10 років — на роботах за Списком № 1.

Професії:

Належать окремі професії гірників, металургів, працівників хімічних виробництв, а також працівників, зайнятих на роботах із джерелами іонізуючого випромінювання.

Важкі умови праці

Ще одна категорія — працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці.

Серед відповідних професій можуть бути окремі водії міського пасажирського транспорту, машиністи, електрозварники, працівники підземного будівництва, а також деякі медичні працівники.

Для них передбачені такі умови:

жінки — з 50 років за наявності щонайменше 25 років загального стажу, з них 10 років — спеціального;

чоловіки — з 55 років за наявності щонайменше 30 років загального стажу, з них 12 років 6 місяців — спеціального.

При цьому конкретне право на пільгову пенсію необхідно визначати з урахуванням точної професії, посади, виробництва та умов праці, зазначених у відповідному Списку.

Військовослужбовці

Для військових та деяких інших категорій силовиків діє окреме пенсійне законодавство. Пенсія за вислугу років може призначатися за наявності передбаченої законом вислуги. Окремі підстави дозволяють отримати пенсію з 45 років — за наявності необхідного загального та спеціального стажу.

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Тому правила для військовослужбовців не варто змішувати з пільговими пенсіями за списками № 1 і № 2: це різні підстави для призначення пенсії.

Документи

Для призначення пільгової пенсії Пенсійному фонду необхідно підтвердити не лише загальний стаж, а й періоди роботи в шкідливих або важких умовах.

Залежно від ситуації можуть знадобитися:

трудова книжка та дані про страховий стаж;

уточнювальна довідка підприємства про характер роботи та умови праці;

документи про результати атестації робочого місця;

накази підприємства;

документи, які підтверджують фактичну зайнятість на відповідних роботах.

Питання «як вижити на пенсію» залишається одним із найбільш чутливих. Попри березневу індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних.

Разом з тим в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно.

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Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.

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