Коли треба платити земельний податок для власників дач Сьогодні 12:03 — Нерухомість

Коли треба платити земельний податок для власників дач

Українцям треба сплатити земельний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Про це нагадали в Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

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Там наголошують, що відповідно до п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу України облік фізичних осіб — платників земельного податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), щороку до 1 травня.

Як нараховують

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

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Коли заплатити

Земельний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

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Нагадаємо коли дача вважається житловим будинком. Щоб дачний або садовий будинок отримав статус житлового, він має відповідати Державним будівельним нормам. Йдеться не про формальності, а про безпеку та можливість комфортно жити взимку.

Зокрема, будинок повинен:

мати капітальний фундамент і належну висоту приміщень;

бути забезпеченим опаленням, електрикою, водопостачанням і каналізацією для цілорічного користування;

бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав як житловий будинок.

Без цього зимове перебування вважатиметься тимчасовим — без права на прописку чи соціальні пільги.

75 тис. грн, а це за поточним курсом менше $1 700. Раніше ми писали , що за даними Держгеокадастру, за укладеними угодами середня вартість землі становила близько

Для порівняння: у 2021 році, на момент відкриття ринку, гектар коштував в середньому 36,5 тис. грн, а це дорівнювало $1 350.

Виходячи з цих даних, із моменту відкриття ринку ціна зросла на 105% у гривневому еквіваленті, а щороку зростала приблизно на 15,5%. У доларах зростання становить орієнтовно 26% за весь період і приблизно 4,7% за рік.

Компанія Zeminvest оцінила зміну вартості землі з 2021 року до нинішнього часу у 15 областях. За її даними, лише у двох із них зростання ціни виявилося нижчим, ніж за середніми показниками Держстату у країні, — на Одещині ділянки подорожчали на 89%, на Тернопільщині — на 95%.

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