Житлова криза в Іспанії: на кого впливає найбільше

Ті, хто народився в період з кінця 1950-х до середини 1970-х років — першими зіткнулися з цією суворою реальністю.
Думка експерта
Професор прикладної економіки Автономного університету Барселони Хосеп Олівер описує ситуацію як «бомбу з годинниковим механізмом». Він застерігає, що уряд і державна політика мають терміново взятися за вирішення цієї проблеми.
Хоча більшість орендарів в Іспанії — це люди віком від 30 до 40 років, CaixaBank Research зазначає, що частка орендарів віком від 45 до 65 років зросла в останні роки.
При цьому дані Національного інституту статистики Іспанії (INE) підтверджують, що ця група продовжує зростати з кожним роком.
У 2024 році, за останніми доступними даними, 14,9% домогосподарств, очолюваних людьми віком від 45 до 65 років, орендували житло — це більш ніж удвічі перевищує показник 2004 року (6,5%). Серед домогосподарств, очолюваних людьми віком 65 років і старше, цей показник у 2024 році досяг 5,2%, порівняно з 3,2% двома десятиліттями раніше.
«Ми спостерігаємо концентрацію оренди серед найбідніших домогосподарств», — пояснює Олівер.
Понад 37% усіх договорів оренди припадає на третину домогосподарств із найнижчими доходами, і вони витрачають 44% свого доходу на оплату оренди, що значно перевищує 30%, які вважаються максимально допустимим навантаженням. Після додавання інших базових витрат, таких як комунальні послуги, у цих домогосподарств залишається менше половини їхнього доходу.
Причини
Існує кілька причин, через які дедалі більше людей змушені орендувати житло. З одного боку, це природна ситуація для іммігрантів середнього віку. З іншого — ціни продовжують зростати, а кредитування стає дедалі менш доступним.
«Після низки фінансових криз у частини населення віком від 50 до 60 років відсутній необхідний капітал, щоб зробити початковий внесок за іпотекою», — каже віцепрезидент Мадридської асоціації ріелторських компаній (AMADEI) Ана Солосабаль.
Нагадаємо, в Іспанії орудують окупаси. Ми вже писали, що окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.
Так, за офіційними даними, ще в 2024 році зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла. Найвищі показники таких захоплень в Барселоні, після неї — в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).
Також ми писали, що рівень житлової самостійності молоді в Іспанії у 2025 році знизився до 14,5%, що є найгіршим показником за весь час спостережень. Молодій людині, яка працює, довелося б витрачати 98,7% своєї чистої зарплати на оренду окремого житла в Іспанії.
Згідно з даними, середня чиста зарплата молодої людини становить близько 1190 євро на місяць, тоді як середня вартість оренди житла досягає 1176 євро.