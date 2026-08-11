Житлова криза в Іспанії: на кого впливає найбільше Сьогодні 11:05 — Нерухомість

Житлова криза в Іспанії: на кого впливає найбільше

Іспанія вперше посіла перше місце у рейтингу найпривабливіших країн Європи для інвестицій у нерухомість. Водночас в Іспанії все більша частина старшого населення мешкає в орендованому житлі.

Про це пише видання El Pais

Ті, хто народився в період з кінця 1950-х до середини 1970-х років — першими зіткнулися з цією суворою реальністю.

Думка експерта

Професор прикладної економіки Автономного університету Барселони Хосеп Олівер описує ситуацію як «бомбу з годинниковим механізмом». Він застерігає, що уряд і державна політика мають терміново взятися за вирішення цієї проблеми.

Хоча більшість орендарів в Іспанії — це люди віком від 30 до 40 років, CaixaBank Research зазначає, що частка орендарів віком від 45 до 65 років зросла в останні роки.

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При цьому дані Національного інституту статистики Іспанії (INE) підтверджують, що ця група продовжує зростати з кожним роком.

У 2024 році, за останніми доступними даними, 14,9% домогосподарств, очолюваних людьми віком від 45 до 65 років, орендували житло — це більш ніж удвічі перевищує показник 2004 року (6,5%). Серед домогосподарств, очолюваних людьми віком 65 років і старше, цей показник у 2024 році досяг 5,2%, порівняно з 3,2% двома десятиліттями раніше.

Це зростання відображає структурні зміни на ринку, де орендувати житло прагнуть не лише молоді люди. Навпаки, ця тенденція охоплює ширший віковий діапазон.

Вік орендаторів

Якщо розбивати за віковими групами, то в Іспанії 32% усіх домогосподарств, які орендують житло, очолюють люди віком 50 років і старше.

Іспанці витрачають на нього близько 25% свого доходу. Однак картина змінюється, якщо придивитися до рівня доходів домогосподарств.

«Ми спостерігаємо концентрацію оренди серед найбідніших домогосподарств», — пояснює Олівер.

Понад 37% усіх договорів оренди припадає на третину домогосподарств із найнижчими доходами, і вони витрачають 44% свого доходу на оплату оренди, що значно перевищує 30%, які вважаються максимально допустимим навантаженням. Після додавання інших базових витрат, таких як комунальні послуги, у цих домогосподарств залишається менше половини їхнього доходу.

Причини

Існує кілька причин, через які дедалі більше людей змушені орендувати житло. З одного боку, це природна ситуація для іммігрантів середнього віку. З іншого — ціни продовжують зростати, а кредитування стає дедалі менш доступним.

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«Після низки фінансових криз у частини населення віком від 50 до 60 років відсутній необхідний капітал, щоб зробити початковий внесок за іпотекою», — каже віцепрезидент Мадридської асоціації ріелторських компаній (AMADEI) Ана Солосабаль.

без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості. Нагадаємо, в Іспанії орудують окупаси. Ми вже писали , що окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщенняЦя практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складнимЦе часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.

Так, за офіційними даними, ще в 2024 році зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла. Найвищі показники таких захоплень в Барселоні, після неї — в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).

98,7% своєї чистої зарплати на оренду окремого житла в Іспанії. Також ми писали , що рівень житлової самостійності молоді в Іспанії у 2025 році знизився до 14,5%, що є найгіршим показником за весь час спостережень. Молодій людині, яка працює, довелося б витрачатичистої зарплати на оренду окремого житла в Іспанії.

Згідно з даними, середня чиста зарплата молодої людини становить близько 1190 євро на місяць, тоді як середня вартість оренди житла досягає 1176 євро.

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