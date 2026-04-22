Іспанія запускає план державного житла на 7 млрд євро для вирішення житлової кризи

Нерухомість
Уряд Іспанії 21 квітня схвалив масштабний план вирішення житлової проблеми країни, яка є однією з головних політичних вразливостей прем’єр-міністра Педро Санчеса напередодні виборів наступного року.
Про це пише Еuronews.

Ситуація з житлом в Іспанії

Зростання вартості оренди житла та вартості житла витісняє багатьох іспанців з ринку, незважаючи на нещодавній економічний бум.
Доходи не встигають за зростанням, а аналітики кажуть, що туризм і зростання населення в містах, зумовлені імміграцією, ще більше обтяжили пропозицію.

Що планують

Новий план вартістю 7 мільярдів євро потроює державні інвестиції в державне житло протягом наступних 4 років. Він гарантує, що субсидоване житло не може бути перекласифіковане через кілька років. Він також включає допомогу молодим орендарям та покупцям житла.
«Це значний крок уперед. Вперше за десятиліття є серйозне бюджетне зобов’язання», — сказала Ралука Будіан, заступниця директора Обсерваторії гідного житла в бізнес-школі Esade, що базується в Барселоні.
Близько 40% коштів буде спрямовано на збільшення пропозиції державного житла, якого в Іспанії бракує порівняно із середнім показником по Європі.
Для порівняння, 30% буде виділено на ремонт нерухомості, заявив уряд. Це включатиме кошти на підвищення енергоефективності будинків та будівництво у малонаселених районах країни.
Решта коштів піде на субсидії, з особливим акцентом на молодь.
«Громадськість вимагає угоди для вирішення основної проблеми, яка зараз їх турбує», — заявила у вівторок міністр житлово-комунального господарства Ізабель Родрігес. За даними державної соціологічної служби CIS, питання житла регулярно стає головним питанням для громадян Іспанії.
За даними Євростату, вартість житла в Іспанії зросла майже на 13% у річному обчисленні на кінець 2025 року.
Іспанія посідає одне з останніх місць серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку за кількістю орендованого державного житла, маючи менше 2% доступної пропозиції.
Середній показник по ОЕСР становить 7%. У Франції він становить 14%, у Великій Британії — 16%, а у Нідерландах — 34%.
У минулому Іспанія будувала житло за державні кошти, яке згодом переходило у приватну власність. Після продажу воно зникало з державного житлового фонду.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
