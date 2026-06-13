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Як відновити документи на житло, оформлене до 2013 року

Нерухомість
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Що робити, якщо втрачено документи на житло, зареєстроване до 2013 року
Що робити, якщо втрачено документи на житло, зареєстроване до 2013 року, Фото: magnific
Людина не втрачає права власності на нерухомість, навіть якщо документи на житло були втрачені чи пошкоджені. Інформація про майно зберігається в Державному реєстрі прав або в архівах БТІ, тож підтвердити право власності можливо навіть без оригіналів документів.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Як підтвердити право власності

У більшості випадків у разі втрати документів потрібно отримати їх дублікати в установах, які їх видавали (нотаріуси, міськради тощо). Однак під час війни це не завжди можливо.
Якщо право на майно було зареєстроване до 2013 року, провести реєстрацію в Державному реєстрі прав можна на підставі архівних відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно або відомостей БТІ.
У разі втрати, пошкодження чи псування документів на майно власнику необхідно звернутися до державного реєстратора (у ЦНАП) або до нотаріуса. З собою потрібно мати:
  • паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • заяву про державну реєстрацію прав (формується на місці).
  • будь-які збережені копії втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа (за наявності) або відомості про нього.
Зазвичай звернення подається за місцем розташування нерухомості.
Водночас для тимчасово окупованих територій (АР Крим, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях або м. Севастополь) діють винятки — дозволено звертатися до будь-якого реєстратора чи нотаріуса на території України, незалежно від місцезнаходження майна.
Держреєстратор самостійно перевіряє інформацію через електронні архіви або надсилає запити до БТІ. Після підтвердження даних право власності вноситься до Державного реєстру прав.

Як діяти, якщо архів БТІ знищено або перебуває в тимчасовій окупації

Якщо право власності до 2013 року було зафіксоване лише на паперах БТІ, а сам архів знищений чи перебуває на окупованій території, підтвердити право власності можна через суд.
Рішення суду у такому випадку стане підставою для внесення даних до реєстру.
У Мін’юсті радять не відкладати внесення даних до Державного реєстру прав, особливо якщо право власності оформлене до 2013 року. Послуга є безкоштовною.
Чому варто внести дані до реєстру вже зараз:
  • Захист даних у разі пошкодження або втрати паперових архівів. Паперові документи, свідоцтва про приватизацію та архівні книги БТІ можуть бути знищені внаслідок обстрілів або пожеж. Водночас електронний реєстр не піддається фізичному руйнуванню, а дані в ньому зберігаються у захищеному, зашифрованому форматі.
  • Швидке оформлення допомоги «єВідновлення». Наявність відомостей про право власності в Державному реєстрі є обов’язковою умовою для подання заяви на отримання державної компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Якщо інформації в реєстрі немає, у разі руйнування майна доведеться витратити додатковий час на її внесення замість того, щоб максимально швидко отримати допомогу на відбудову.
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомість
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