Рейтинг забудовників передмістя Києва Сьогодні 09:08 — Нерухомість

Найбільші забудовники передмістя Києва

Ринок нерухомості передмістя Києва продовжує розвиватися, надаючи покупцям доступ до сучасних квартир з індивідуальним опаленням та можливості оформлення угод за державною програмою «єОселя». За підсумками 2025 року в передмісті столиці здали майже 578 тис. кв. м житла, що відповідає близько 12,5 тис. нових квартир у 74 житлових комплексах. Лише п’ять найбільших девелоперів звели 40% усього цього обсягу.

У новому відео на YouTube розповідаємо про рейтинг забудовників передмістя Києва за 2025 рік.

Скільки коштують квартири у передмісті столиці

Абсолютні лідери забудови — Ірпінь та Софіївська Борщагівка. На них припадає третина всього нового житла передмістя.

Ціни на житло в передмісті суттєво відрізняються залежно від населеного пункту та класу нерухомості.

Найдоступніші пропозиції можна знайти у Білогородці, де вартість квадратного метра стартує від 17 тис. грн.

Абсолютний ціновий максимум належить бізнес-класу в Підгірцях, де вартість квадрата в Park Lake City перевищує 75 тис. грн.

У популярних серед покупців містах ціни також залишаються доволі високими:

Ірпінь — від 40 до 55 тис. грн за квадратний метр житла;

Софіївська Борщагівка — від 37,5 до 57,5 тис. грн;

Гостомель — близько 35 тис. грн.

Мінімальна сума для придбання квартири в передмісті Києва становить близько 531 тис. грн. Саме за таку суму можна знайти компактне житло в Боярці.

Водночас для купівлі типової квартири комфорт-класу покупцям варто орієнтуватися на бюджет від 1,5 до 2 млн грн.

ТОП-5 забудовників передмістя

За даними порталу «Мінфін», найбільші обсяги житла у 2025 році ввели в експлуатацію такі компанії:

Martynov Real Estate — понад 84,7 тис. кв. м житла;

Molodist — 41,8 тис. кв. м;

компанія «Відважних» — 37,1 тис. кв. м;

«Атлант» — близько 36,9 тис. кв. м;

«Синергія» — майже 28,4 тис. кв. м.

Детальніше про те, як обрати якісне житло та не потрапити до шахрайського девелопера, дивіться у відео:

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