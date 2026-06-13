Ринок нерухомості передмістя Києва продовжує розвиватися, надаючи покупцям доступ до сучасних квартир з індивідуальним опаленням та можливості оформлення угод за державною програмою «єОселя». За підсумками 2025 року в передмісті столиці здали майже 578 тис. кв. м житла, що відповідає близько 12,5 тис. нових квартир у 74 житлових комплексах. Лише п’ять найбільших девелоперів звели 40% усього цього обсягу.
У новому відео на YouTube розповідаємо про рейтинг забудовників передмістя Києва за 2025 рік.
Скільки коштують квартири у передмісті столиці
Абсолютні лідери забудови — Ірпінь та Софіївська Борщагівка. На них припадає третина всього нового житла передмістя.
Ціни на житло в передмісті суттєво відрізняються залежно від населеного пункту та класу нерухомості.