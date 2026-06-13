0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг забудовників передмістя Києва

Нерухомість
36
Найбільші забудовники передмістя Києва
Найбільші забудовники передмістя Києва
Ринок нерухомості передмістя Києва продовжує розвиватися, надаючи покупцям доступ до сучасних квартир з індивідуальним опаленням та можливості оформлення угод за державною програмою «єОселя». За підсумками 2025 року в передмісті столиці здали майже 578 тис. кв. м житла, що відповідає близько 12,5 тис. нових квартир у 74 житлових комплексах. Лише п’ять найбільших девелоперів звели 40% усього цього обсягу.
У новому відео на YouTube розповідаємо про рейтинг забудовників передмістя Києва за 2025 рік.

Скільки коштують квартири у передмісті столиці

Абсолютні лідери забудови — Ірпінь та Софіївська Борщагівка. На них припадає третина всього нового житла передмістя.
Ціни на житло в передмісті суттєво відрізняються залежно від населеного пункту та класу нерухомості.
Читайте також
Найдоступніші пропозиції можна знайти у Білогородці, де вартість квадратного метра стартує від 17 тис. грн.
Абсолютний ціновий максимум належить бізнес-класу в Підгірцях, де вартість квадрата в Park Lake City перевищує 75 тис. грн.
У популярних серед покупців містах ціни також залишаються доволі високими:
  • Ірпінь — від 40 до 55 тис. грн за квадратний метр житла;
  • Софіївська Борщагівка — від 37,5 до 57,5 тис. грн;
  • Гостомель — близько 35 тис. грн.
Мінімальна сума для придбання квартири в передмісті Києва становить близько 531 тис. грн. Саме за таку суму можна знайти компактне житло в Боярці.
Водночас для купівлі типової квартири комфорт-класу покупцям варто орієнтуватися на бюджет від 1,5 до 2 млн грн.

ТОП-5 забудовників передмістя

За даними порталу «Мінфін», найбільші обсяги житла у 2025 році ввели в експлуатацію такі компанії:
  • Martynov Real Estate — понад 84,7 тис. кв. м житла;
  • Molodist — 41,8 тис. кв. м;
  • компанія «Відважних» — 37,1 тис. кв. м;
  • «Атлант» — близько 36,9 тис. кв. м;
  • «Синергія» — майже 28,4 тис. кв. м.
Детальніше про те, як обрати якісне житло та не потрапити до шахрайського девелопера, дивіться у відео:
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомістьКиїв
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems