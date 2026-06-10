Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку

Раніше Finance.ua писав,які ціни на квартири за роками забудови.
Також ми писали , що українці стали частіше цікавитися житлом у прифронтових регіонах.
Майже 55% опитуваних українців зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Водночас 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання.
Близько 55% респондентів вважають нерухомість у прифронтових регіонах потенційно вигідною інвестицією на перспективу п’яти-десяти років після завершення війни.
Нагадаємо,
у Києві триває активне будівництво житла, але для покупців сьогодні важливі не лише темпи, а й гарантії: чи вчасно здадуть будинок, чи відповідає він заявленому класу і чи все гаразд із документами.