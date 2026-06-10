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Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку

Нерухомість
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Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку
Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку
На початку червня 2026 року середня вартість оренди в Києві незначно впала. За останній рік 1-кімнатні квартири впали в ціні 3%, а 3-кімнатні — 11%.
В той час двокімнатні квартири лишилися на рівні ціни весни 2025-го року.
Ціни на оренду 1 та 2 кімн. квартир за роками забудови, дізнаємось, переглянувши інфографіку lun.ua.
Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку

1 -кімнатні квартири

Найвища ціна на 1-кімн. квартиру станом на 9 червня в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) — 29 тис. грн.
За ними слідують новодубови від 2010 років — від 23 тис. гривень.
Далі за ціною нині ідуть сталінки (1918−1956 роки) — 18 тис. за 1-кім квартиру. Спецпроєкти, які будувалися з 1991 рік по 2010 роки — 15 тис. гривень в місяць.
Найдешевші 1-кімнатні квартири — це хрущовки та панельки, тут ціна не дуже вирізняється — 12 та 11 тис. гривень відповідно.

2-кімнатні квартири

Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку
У червні 2026 року, в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) оренда 2-кімн. квартири кошутує — 44 тис. грн.
Новодубови від 2010 років — від 37 тис. грн за місяць оренди.
Сталінки (1918−1956 роки) — 31 тис. грн. Спецпроєкти (з 1991 рік по 2010) — за 22 тис. за місяць.
А от хрущовки і панельки мають однакову ціну за 2 кімн. квартиру — 15 тис. гривень в місяць.
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Раніше Finance.ua писав, які ціни на квартири за роками забудови.
Також ми писали , що українці стали частіше цікавитися житлом у прифронтових регіонах. Майже 55% опитуваних українців зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Водночас 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання.
Близько 55% респондентів вважають нерухомість у прифронтових регіонах потенційно вигідною інвестицією на перспективу п’яти-десяти років після завершення війни.
Нагадаємо, у Києві триває активне будівництво житла, але для покупців сьогодні важливі не лише темпи, а й гарантії: чи вчасно здадуть будинок, чи відповідає він заявленому класу і чи все гаразд із документами.
Саме ці критерії лягли в основу нового дослідження ринку нерухомості у відео на нашому YouTube-каналі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житлаКвартираКиїв
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