Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Яка ціна оренди квартири у Києві в червні: як впливає тип будинку

На початку червня 2026 року середня вартість оренди в Києві незначно впала. За останній рік 1-кімнатні квартири впали в ціні 3%, а 3-кімнатні — 11%.

В той час двокімнатні квартири лишилися на рівні ціни весни 2025-го року.

Ціни на оренду 1 та 2 кімн. квартир за роками забудови, дізнаємось, переглянувши інфографіку lun.ua

1 -кімнатні квартири

Найвища ціна на 1-кімн. квартиру станом на 9 червня в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) — 29 тис. грн.

За ними слідують новодубови від 2010 років — від 23 тис. гривень.

Далі за ціною нині ідуть сталінки (1918−1956 роки) — 18 тис. за 1-кім квартиру. Спецпроєкти, які будувалися з 1991 рік по 2010 роки — 15 тис. гривень в місяць.

Найдешевші 1-кімнатні квартири — це хрущовки та панельки, тут ціна не дуже вирізняється — 12 та 11 тис. гривень відповідно.

2-кімнатні квартири

У червні 2026 року, в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) оренда 2-кімн. квартири кошутує — 44 тис. грн.

Новодубови від 2010 років — від 37 тис. грн за місяць оренди.

Сталінки (1918−1956 роки) — 31 тис. грн. Спецпроєкти (з 1991 рік по 2010) — за 22 тис. за місяць.

А от хрущовки і панельки мають однакову ціну за 2 кімн. квартиру — 15 тис. гривень в місяць.

які ціни на квартири за роками забудови. Раніше Finance.ua писав які ціни на квартири за роками забудови.

Також ми писали , що українці стали частіше цікавитися житлом у прифронтових регіонах. Майже 55% опитуваних українців зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Водночас 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання.

Близько 55% респондентів вважають нерухомість у прифронтових регіонах потенційно вигідною інвестицією на перспективу п’яти-десяти років після завершення війни.

Нагадаємо, у Києві триває активне будівництво житла, але для покупців сьогодні важливі не лише темпи, а й гарантії: чи вчасно здадуть будинок, чи відповідає він заявленому класу і чи все гаразд із документами.

у відео на нашому YouTube-каналі. Саме ці критерії лягли в основу нового дослідження ринку нерухомості

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