Які ціни в Києві на 1- та 2-кімнатні квартири за роками забудови в березні 2026

Експерти з нерухомості нині зазначають, що київська первинка зорієнтувалася на середній клас, на житло, що позиціонується, як житло комфорт-класу.

А от які ціни на квартири за роками забудови, дізнаємось, переглянувши інфографіку lun.ua

1-кімнатні

Найвища ціна на 1-кімн. квартиру станом на 17 бересня 2026 року за типом забудови — в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) — від 140 тис. дол.

За ними слідують новодубови від 2010 років — від 83 тис. доларів.

Майже врівень за ціною нині ідуть сталінки (1918−1956 роки) та спецпроєкти, які будувалися з 1991 рік по 2010 роки. Тут ціна від 68 тис. дол та 69 тис. дол. відповідно.

Найдешевші 1-кімнатні квартири — це хрущовки та панельки, тут ціна не дуже вирізняється — 45 тис. дол та 47 тис. дол.

2-кімнатні квартири

Станом на 17 бересня 2026 року, в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) 2-кімнатні квартири кошутують — від 155 тис. дол.

Далі ідуть новодубови від 2010 років — від 131 тис. доларів.

Сталінки (1918−1956 роки) моджна купти від 114 тис. доларів.

А спецпроєкти (з 1991 рік по 2010) — за 110 тис. доларів.

Найдешевші 2-кімнатні квартири — це хрущовки 1956−1969 років будови, на них ціна нині від 57 тис. дол.

Прогнози

Цікаво, що згідно з опитуванням ЛУН, щодо очікувань зміни ціни на квартири на вторинці, 36% опитуваних сказали, що ціна буде зростати. Більшість 42% дотримується думки, що ціна не зміниться.

А 22% відповіли, що ціна буде падати.

Раніше Finance.ua писав , що експерти з нерухомості кажуть зміну пріоритетів потенційних покупців. Люди зараз шукають житло для себе, прагнуть жити в справжніх екосистемах або проєктах із концепцією 15-хвилинного міста.

Найбільший інтерес у покупців — до житла комфорт-класу з готовністю 50% та вище, або вже введеного в експлуатацію. Важливими стали безпека, наявність укриття, комунікаційна автономність та розвинена інфраструктура поруч.

А щодо портрету покупця, то за останній рік майже не змінився — це молоді сім’ї 27−35 років, підприємці, ІТ-фахівці. Помітно зросла кількість військовослужбовців.

Люди стали вимогливішими. На перше місце вийшли репутація забудовника, реальна історія завершених проєктів, наявність укриттів, енергонезалежність будинків та якість управління комплексом після здачі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.