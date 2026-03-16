На кого нині орієнтується столична первинка (портрет покупця) Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Що купують нині в Києві

Київська первинка зорієнтувалася на середній клас — 25 ЖК із 39 (а це близько 63%) позиціонуються, як житло комфорт-класу.

Житла економкласу в столиці минулого року ввели вкрай мало — всього чотири житлових комплекси. В бізнес-класі здали 8 ЖК, в преміум — 1.

Про це пише Мінфін, ми вибрали основне.

Думки екcпертів

Така тенденція відображає зміну попиту на нове житло. Як розповіла «Мінфіну» керівник відділу маркетингу Alliance Novobud Ірина Міхальова, він став вибірковішим та раціональнішим.

«Покупці найчастіше вибирають готові або близькі до введення в експлуатацію проєкти. Перевага надається квартирам невеликого та середнього метражу, насамперед однокімнатним і двокімнатним. Особливу увагу приділяють плануванню, природному освітленню, функціональності простору.

Технічні характеристики

Значно зросла увага до технічних характеристик будинку. Покупці запитують про резервні джерела живлення, інженерні системи, енергоефективність, наявність укриття або доступ до нього. Покупець також оцінює не лише ціну за квадратний метр, а й майбутню вартість володіння, стабільність роботи інженерії та рівень безпеки", — зазначила Міхальова.

Зміна пріоритетів

Олена Рижова, комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд», також відзначає зміну пріоритетів потенційних покупців.

«Як і до війни, вони знову звертають увагу на інфраструктуру всередині і навколо житлових комплексів, наявність «зелених» зон, сучасних дитячих та спортивних майданчиків, шкіл і дитячих садочків, а також зручне транспортне сполучення. Люди зараз шукають житло для себе, тож хочуть жити в справжніх екосистемах або проєктах із концепцією «15-хвилинного міста», — пояснює вона.

Що цікавить

Директор компанії «Євротранс» Євген Терлецький стверджує, що найбільший інтерес у покупців — до житла комфорт-класу з готовністю 50% та вище, або вже введеного в експлуатацію. Важливими стали безпека, наявність укриття, комунікаційна автономність та розвинена інфраструктура поруч.

У KAN Development «Мінфіну» розповіли, що 2025 рік став для компанії одним із найрезультативніших за час війни: кількість угод зросла вдвічі, порівнюючи з 2024 роком, при цьому поточний обсяг становить близько 60% від довоєнного рівня.

Портрет покупця

«Портрет покупця за останній рік майже не змінився — це молоді сім’ї 27−35 років, підприємці, ІТ-фахівці. Помітно зросла кількість військовослужбовців. Але змінилася якість вибору: люди стали значно вимогливішими. На перше місце вийшли репутація забудовника, реальна історія завершених проєктів, наявність укриттів, енергонезалежність будинків та якість управління комплексом після здачі.

Суттєво зросла швидкість прийняття рішень: якщо раніше процес міг тривати місяці, зараз клієнти визначаються за декілька тижнів. Покупці шукають не просто квартиру, а готову екосистему — концепцію «місто нульового кілометру» з інфраструктурою в пішій доступності: школами, медициною, спортом, комерцією", — пояснили у компанії.

Можливість купувати «трохи дорожче, але краще житло» багатьом покупцям відкривають програми пільгової державної іпотеки, зокрема, «єОселя». За підрахунками Рижової, «у 2025 році кількість запитів серед покупців житла комфорт-класу на „єОселю“ збільшився до 45%, і вже понад 27% переходять до реальних угод».

Нагадаємо, у лютому кількість оголошень про продаж нерухомості на вторинному ринку зросла майже у всіх областях. Про це свідчать дані дослідження Dim.ria.

Найбільше нових оголошень з’явилося у Києві (+15%), Львівській (+11%), Чернігівській (+8%) та Чернівецькій (+7%) областях. Зменшилась кількість пропозицій у Кіровоградській (-3%), Житомирській (-1%), Полтавській (-1%) та Сумській (-1%) областях.

Найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у лютому становила $49,5 тис.

Довідка Finance.ua:

