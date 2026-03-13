Які ризики купівлі будинку без кадастровго номера: що треба зробити

Будинок без кадастрового номеру: що робити

Нині українці часто шукають житло подалі від великих міст. Ііноді їм пропонують придбати будинки без кадастрового номера.

Про те, які ризики при купівлі такого будинку, розповіли експерти Юристи.ua

Читайте також Як швидко реєструвати право власності на нерухомість

Як пояснює адвокат Юрій Зеленько, продаж нерухомого майна (крім квартир та приміщень у багатоквартирних будинках) без кадастрового номера земельної ділянки неможлива.

«Деякі нотаріуси оформлюють продаж нерухомого майна без кадастрового номера, але це з самого початку є 100%-ю підставою для визнання таких договорів недійсними», — зазначив він.

Борги

На питання щодо боргів він відповів: «вони переходять разом із усіма іншими правами (і зобов’язаннями) на нерухоме майно».

Також він уточнив, що до листопада 2010 року нотаріуси посвідчували договори купівлі-продажу та іпотеки (застави) нерухомого майна без кадастрових номерів.

Що треба зробити

Продавець зобов’язаний звернутися до землевпорядної організації, виготовити технічну документацію та присвоїти кадастровий номер ділянці перед продажем.

Експерт Юрій Айвазян також додає: «Продаж земельної ділянки без кадастрового номера неможливий у правовому полі. Якщо планується відчуження ділянки — першочергово потрвбно подбати про внесення її до кадастру».

Ризики для покупця

Така угода не буде посвідчена нотаріально. Тобто, покупець не зможе оформити право власності.

«Продаж земельної ділянки — це не просто домовленість між двома сторонами, а юридична процедура, що має чіткі вимоги. Один із головних обов’язкових елементів — наявність кадастрового номера. Закон України однозначно передбачає, що жодна нотаріальна угода щодо відчуження (продажу, дарування, обміну тощо) земельної ділянки не може бути укладена без кадастрового номера» — резюмує він.

Нотаріус зобов’язаний перевірити наявність кадастрового номера перед посвідченням договору. Якщо номеру немає — нотаріальна дія не відбудеться.

Раніше ми писали, що юридично право розпоряджатися майном (продати, закласти в банк чи передати у спадок) виникає саме з моменту реєстрації в Державному реєстрі.

Зазвичай процедура займає до 5 робочих днів. Це норма, прописана в статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Якщо угода термінова і чекати п’ять днів немає можливості, закон дозволяє офіційно «купити» час. У такому разі ви сплачуєте підвищений адміністративний збір, а реєстратор розглядає вашу заяву позачергово.

