Де можна буде орендувати муніципальне житло

Муніципальне житло в оренду
Муніципальне житло в оренду, www.freepik.com
Вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення муніципального (соціального) житла для оренди.
Про це пишуть в Мінрозвитку.
Які громади

  • Це Львівська, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Кременчуцька, Бучанська, Обухівська та Дрогобицька громад.
  • Саме вони продовжать участь у відборі з-поміж 25 громад, які подали заявки.

Що передбачається

Проєкт передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові, що визначено в постанові Уряду № 796.
Хто може орендувати

  • В першу чергу житло зможуть орендувати:
  • внутрішньо переміщені особи,
  • ветерани,
  • родини загиблих захисників,
  • також вчителі,
  • лікарі й працівники критичної інфраструктури.

Звідки кошти

Пілотну фазу фінансують за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії.
На неї спрямовано 100 млн євро — порівну кредитних і грантових коштів із загального пакета у 400 млн євро виділених на ініціативу.
Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.
Раніше ми писали, що у 2026 році власники квартир, придбаних за державною програмою «єОселя», не можуть вільно здавати таке житло в оренду. Хоча на офіційному сайті програми прямо не прописана заборона, умови кредитування та сама логіка пільгової іпотеки фактично обмежують таку можливість.
«єОселя» — це програма доступної іпотеки зі ставкою 3% або 7% залежно від категорії позичальника. Вона передбачає придбання житла саме для власного проживання.
Таким чином, використання квартири як джерела пасивного доходу може суперечити умовам договору з банком.
Програма має соціальну мету. Держава компенсує частину відсоткової ставки, щоб люди могли придбати власне житло для проживання, а не для інвестицій. Крім того, квартира, придбана по «єОселі», перебуває в іпотеці банку до повного погашення кредиту. Поки діє іпотека, власник не може повністю вільно розпоряджатися майном.
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаНерухомістьВПО
