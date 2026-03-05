Де можна буде орендувати муніципальне житло Вчора 12:00 — Нерухомість

Вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення муніципального (соціального) житла для оренди.

Які громади

Це Львівська, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Кременчуцька, Бучанська, Обухівська та Дрогобицька громад.

Саме вони продовжать участь у відборі з-поміж 25 громад, які подали заявки.

Що передбачається

залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові, що визначено в Проєкт передбачає будівництво житла, щощо визначено в постанові Уряду № 796

Хто може орендувати

В першу чергу житло зможуть орендувати:

внутрішньо переміщені особи,

ветерани,

родини загиблих захисників,

також вчителі,

лікарі й працівники критичної інфраструктури.

Звідки кошти

Пілотну фазу фінансують за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії.

На неї спрямовано 100 млн євро — порівну кредитних і грантових коштів із загального пакета у 400 млн євро виділених на ініціативу.

Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.

