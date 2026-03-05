Де можна буде орендувати муніципальне житло
Вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення муніципального (соціального) житла для оренди.
Про це пишуть в Мінрозвитку.
Які громади
- Це Львівська, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Кременчуцька, Бучанська, Обухівська та Дрогобицька громад.
- Саме вони продовжать участь у відборі з-поміж 25 громад, які подали заявки.
Що передбачається
Проєкт передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові, що визначено в постанові Уряду № 796.
Хто може орендувати
- В першу чергу житло зможуть орендувати:
- внутрішньо переміщені особи,
- ветерани,
- родини загиблих захисників,
- також вчителі,
- лікарі й працівники критичної інфраструктури.
Звідки кошти
Пілотну фазу фінансують за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії.
На неї спрямовано 100 млн євро — порівну кредитних і грантових коштів із загального пакета у 400 млн євро виділених на ініціативу.
Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.
Раніше ми писали, що у 2026 році власники квартир, придбаних за державною програмою «єОселя», не можуть вільно здавати таке житло в оренду. Хоча на офіційному сайті програми прямо не прописана заборона, умови кредитування та сама логіка пільгової іпотеки фактично обмежують таку можливість.
«єОселя» — це програма доступної іпотеки зі ставкою 3% або 7% залежно від категорії позичальника. Вона передбачає придбання житла саме для власного проживання.
Таким чином, використання квартири як джерела пасивного доходу може суперечити умовам договору з банком.
Програма має соціальну мету. Держава компенсує частину відсоткової ставки, щоб люди могли придбати власне житло для проживання, а не для інвестицій. Крім того, квартира, придбана по «єОселі», перебуває в іпотеці банку до повного погашення кредиту. Поки діє іпотека, власник не може повністю вільно розпоряджатися майном.
