Українці стали частіше цікавитися житлом у прифронтових регіонах: які області лідирують

Майже 55% опитуваних українців зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Водночас 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання. Також близько 55% респондентів вважають нерухомість у прифронтових регіонах потенційно вигідною інвестицією на перспективу п’яти-десяти років після завершення війни.
Аналітика свідчить, що попит на житло в регіонах, наближених до зони бойових дій, змінювався нерівномірно. Порівняно з квітнем 2025 року, у Харківській та Херсонській областях зафіксовано зниження кількості відгуків на квартири всіх типів. Зокрема, у Харківській області попит на двокімнатні квартири скоротився на 23%, а в Херсонській на однокімнатні на 37%.
Однак ця тенденція не поширюється на інші досліджувані регіони. Подекуди попит не змінився з минулого року, а в окремих сегментах, навпаки, зріс. Зокрема, на 3-кімнатні квартири кількість відгуків помітно зросла у Дніпропетровській (+22%) та Сумській (+72%) області, на 2-кімнатні — у Запорізькій (+48%) та Сумській (+55%).
Хто планує купувати житло
В опитуванні взяло участь майже 4,7 тис. користувачів платформи. Орієнтовно 69% зазначили, що планують або розглядають варіант купівлі нерухомості в Україні протягом наступних 1−3 років. Здебільшого — для власного проживання (75%). Купівлю житла як інвестицію (для здачі в оренду) розглядають 11%.
54% опитуваних зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Переважно серед причин безпекові ризики та загроза руйнування (79%), невизначеність щодо завершення війни (58%) та ризики пошкодження або втрати права власності (53%).
Однак є і ті, хто ставляться до цього позитивно: 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання, ще 8% - лише як інвестицію. Ще 17% не обрали жоден з варіантів, адже їм було важко відповісти на це питання.
Що може стимулювати попит
Зокрема серед факторів, які могли б спонукати шукачів змінити своє рішення і придбати житло у прифронтових областях, такі:
стабілізація безпекової ситуації, 34%;
гарантії держави або страхування воєнних ризиків, 28%;
значно нижча ціна порівняно з більш безпечними регіонами, 25%;
відновлення інфраструктури та економіки регіону, 21%;
перспектива зростання вартості після закінчення війни, 16%.
Яке житло цікавить покупців
Цікаво, що здебільшого користувачі, як варіант купівлі у прифронтовому регіоні, обрали приватний будинок у місті або передмісті — 64%. Квартири на вторинному ринку обрали 54%, а ще 27% - квартиру на первинному ринку.
Щодо суми, яку готові витратити на нерухомість у цих областях — переважно це до $15 тис. (48%). Ще 39% готові закласти бюджет у $15−30 тис. Від $30 тис. до $60 тис. розглядають 21% респондентів.
Автори дослідження зазначають, що медіанна ціна купівлі 1-кімнатної квартири у Харківській області становила близько 1,1 млн грн ($24,7 тис.) у квітні 2026. Найнижча медіанна вартість — у Херсонській: 636 тис. грн ($14,3 тис.)
Які області найбільше цікавлять покупців
Здебільшого респонденти готові розглянути Харківську область (39%). На другому місці — Дніпропетровська (28%), на третьому — Запорізька (20%). Від 15% до 18% відповідей припало на Миколаївську та Херсонську області, а найменше — на Сумську, 13%.
Загалом українці вважають нерухомість у прифронтових областях потенційно вигідною інвестицією на перспективу 5−10 років після завершення війни — про це зазначили близько 55%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на OLX Нерухомість писав, що з початку року найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях. Так, найвищі темпи зростання медіанних цін фіксуються у Тернопільській — до 10% та Закарпатській — до 7%, що може бути пов’язано з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах. У Харківській та Сумській областях ціни зросли до 6% у доларах, зокрема через попит з боку ВПО, які переїжджають із зон активних бойових дій.