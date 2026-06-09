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Українці стали частіше цікавитися житлом у прифронтових регіонах: які області лідирують

Нерухомість
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Українці вважають нерухомість у прифронтових областях потенційно вигідною інвестицією
Українці вважають нерухомість у прифронтових областях потенційно вигідною інвестицією
Майже 55% опитуваних українців зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Водночас 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання. Також близько 55% респондентів вважають нерухомість у прифронтових регіонах потенційно вигідною інвестицією на перспективу п’яти-десяти років після завершення війни.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Як змінився попит на житло

Аналітика свідчить, що попит на житло в регіонах, наближених до зони бойових дій, змінювався нерівномірно. Порівняно з квітнем 2025 року, у Харківській та Херсонській областях зафіксовано зниження кількості відгуків на квартири всіх типів. Зокрема, у Харківській області попит на двокімнатні квартири скоротився на 23%, а в Херсонській на однокімнатні на 37%.
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Однак ця тенденція не поширюється на інші досліджувані регіони. Подекуди попит не змінився з минулого року, а в окремих сегментах, навпаки, зріс. Зокрема, на 3-кімнатні квартири кількість відгуків помітно зросла у Дніпропетровській (+22%) та Сумській (+72%) області, на 2-кімнатні — у Запорізькій (+48%) та Сумській (+55%).

Хто планує купувати житло

В опитуванні взяло участь майже 4,7 тис. користувачів платформи. Орієнтовно 69% зазначили, що планують або розглядають варіант купівлі нерухомості в Україні протягом наступних 1−3 років. Здебільшого — для власного проживання (75%). Купівлю житла як інвестицію (для здачі в оренду) розглядають 11%.
54% опитуваних зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Переважно серед причин безпекові ризики та загроза руйнування (79%), невизначеність щодо завершення війни (58%) та ризики пошкодження або втрати права власності (53%).
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Однак є і ті, хто ставляться до цього позитивно: 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання, ще 8% - лише як інвестицію. Ще 17% не обрали жоден з варіантів, адже їм було важко відповісти на це питання.

Що може стимулювати попит

Зокрема серед факторів, які могли б спонукати шукачів змінити своє рішення і придбати житло у прифронтових областях, такі:
  • стабілізація безпекової ситуації, 34%;
  • гарантії держави або страхування воєнних ризиків, 28%;
  • значно нижча ціна порівняно з більш безпечними регіонами, 25%;
  • відновлення інфраструктури та економіки регіону, 21%;
  • перспектива зростання вартості після закінчення війни, 16%.

Яке житло цікавить покупців

Цікаво, що здебільшого користувачі, як варіант купівлі у прифронтовому регіоні, обрали приватний будинок у місті або передмісті — 64%. Квартири на вторинному ринку обрали 54%, а ще 27% - квартиру на первинному ринку.
Щодо суми, яку готові витратити на нерухомість у цих областях — переважно це до $15 тис. (48%). Ще 39% готові закласти бюджет у $15−30 тис. Від $30 тис. до $60 тис. розглядають 21% респондентів.
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Автори дослідження зазначають, що медіанна ціна купівлі 1-кімнатної квартири у Харківській області становила близько 1,1 млн грн ($24,7 тис.) у квітні 2026. Найнижча медіанна вартість — у Херсонській: 636 тис. грн ($14,3 тис.)

Які області найбільше цікавлять покупців

Здебільшого респонденти готові розглянути Харківську область (39%). На другому місці — Дніпропетровська (28%), на третьому — Запорізька (20%). Від 15% до 18% відповідей припало на Миколаївську та Херсонську області, а найменше — на Сумську, 13%.
Загалом українці вважають нерухомість у прифронтових областях потенційно вигідною інвестицією на перспективу 5−10 років після завершення війни — про це зазначили близько 55%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на OLX Нерухомість писав, що з початку року найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях. Так, найвищі темпи зростання медіанних цін фіксуються у Тернопільській — до 10% та Закарпатській — до 7%, що може бути пов’язано з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах. У Харківській та Сумській областях ціни зросли до 6% у доларах, зокрема через попит з боку ВПО, які переїжджають із зон активних бойових дій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьРинок нерухомостіЖитлова нерухомістьКупівля квартири
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