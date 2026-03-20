Які зараз ціни на житло у прифронтових областях

Попри складну безпекову ситуацію, ціни на житло у прифронтових областях здебільшого зростають. Водночас попит на купівлю знижується.

Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість. Експерти проаналізували, як змінились ціни та попит на сході та південному-сході України.

Купівля житла

Дослідження зафіксувало, що у лютому 2026 року порівняно з лютим 2025 медіанні ціни на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку переважно зросли.

Найбільше зростання медіанних цін зафіксовано у:

Харківській обл. — +18%, до 1 млн грн ($22,6 тис.);

Харкові — +16%, до 1,1 млн грн ($24,9 тис.);

Сумській обл. — +15%, до 862 тис. грн ($19,5 тис.);

Сумах — +19%, до 992 тис. грн ($22,4 тис.).

Більш помірне зростання медіанної ціни зафіксували в Дніпропетровській та Чернігівській областях: в межах від +8% до +12%, до 1,1 млн грн ($24,9 тис.) та 1,4 млн грн ($31,7 тис.) відповідно. В обласних центрах купівля 1-кімнатної квартири обійдеться дещо дорожче: 1,4 млн грн ($31,7 тис.) у Дніпрі та 1,5 млн грн у Чернігові ($33,9 тис.)

У Херсонській області медіанна вартість стала вищою на +6%, до 632 тис. грн ($14,3 тис.). Орієнтовно за такою ж медіанною ціною у лютому 2026 року можна було придбати 1-кімнатну квартиру в обласному центрі, Херсоні.

При цьому попит на купівлю знизився у всіх прифронтових регіонах — від -15% до -45%. Найбільше падіння:

Чернігів та область — до -44%;

Харків та область — до -39%;

Дніпро та область — до -35%.

Тенденції на ринку оренди

На відміну від купівлі, ринок оренди не має єдиної динаміки.

Зростання цін зафіксовано у:

Харківській обл. — +33%, до 5,3 тис. грн;

Херсонській обл. — +33%, до 4 тис. грн;

Запоріжжя та область — +20%, до 6 тис. грн;

Дніпро та область — +6%, до 10,5 тис. грн та 9 тис. грн.

Не змінилися ціни у лютому 2026 у Чернігівській області (6,5 тис. грн). У Чернігові медіанна ціна ідентична, однак вона на 7% нижча, ніж у лютому 2025. Від’ємний показник мали і в Сумській області: -17%, до 5 тис. грн.

Ситуація з попитом також неоднорідна:

найбільший приріст у кількості відгуків відбувся у Запорізькій області (+74%) та Харківській (+19%);

натомість у Херсонській та Сумській попит на оренду 1-кімнатних квартир знизився на -10%, а у Чернігівській — на -28%.

Загальна картина ринку

Ринок нерухомості у прифронтових регіонах демонструє змішані тенденції.

Як зазначають аналітики, у сегменті купівлі медіанні ціни здебільшого зростають, однак активність покупців помітно знижується, що свідчить про «обережність» на ринку.

«Натомість у сегменті оренди ситуація більш неоднорідна: в одних областях одночасно зростають і ціни, і попит, тоді як в інших спостерігається їхнє зниження. Зокрема ситуація дедалі більше залежить від безпекової ситуації в регіоні та міграційних процесів», — підсумували в OLX Нерухомість.

