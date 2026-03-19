Ціни на квартири в Києві (з ремонтом та без) в березні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 16:03 — Нерухомість

Ціни на квартири в Києві (з ремонтом та без) в березні 2026 року (інфографіка)

Вартість житла в Києві продовжує зростати. За останні пів року квартири додали в ціні ще 11% у доларах. Але попит на житло все ж лишається обмеженим через військові дії.

статистики ЛУН. Це видно зі

Так, станом на 19 бересня 2026 року, середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинці столиці з ремонтом найвища в Печерському районі — від 165 тис. дол.

При цьому, якщо таку квартиру брати без ремонту, то ціна падає на 30 тис. дол. (плюс-мінус).

Традиційно найдешевше можна купити квартру в Деснянському районі столиці — за 48 тис. з ремонтом, та від 37 тис. дол — без ремонту.

Солом’янський район знаходиться посередині цінової таблиці: з ремонтом можна 1-кімнатну купити за 76 тис. дол., без ремонту - 56 тис. доларів.

В Оболонському районі з ремонтом можна взяти за 60 тис. дол., без ремонту — 55 тис. доларів.

Середня ціна

Станом на 19 березня 2026 року, середня ціна на 1-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 69 900 дол. За метр квадратний — 1680 дол.

Раніше писали , що найвища ціна на 1-кімн. квартиру за типом забудови в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) — від 140 тис. дол. За ними слідують новодубови від 2010 років — від 83 тис. доларів. Майже врівень за ціною нині ідуть сталінки (1918−1956 роки) та спецпроєкти, які будувалися з 1991 рік по 2010 роки.

Найдешевші 1-кімнатні квартири — це хрущовки та панельки, тут ціна не дуже вирізняється — 45 тис. дол та 47 тис. дол.

Нагадаємо, в березні 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 305, якою внесено зміни до процедури зведення приватних будинків в умовах воєнного стану.

Основні зміни не лише на автоматизації процесів, а й на посиленні контролю. Ключова мета — чітке розмежування невеликого приватного будівництва та великих котеджних проєктів.

У новій редакції тепер викладено перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта. Йдеться про індивідуальні, садові та дачні житлові будинки висотою не більше двох поверхів, навіть з мансардою та загальною площею до 500 кв. м. Про всі подробиці читайте тут.

