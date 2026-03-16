Садовий будинок чи багатоповерхівка замість городу: що заборонив уряд

4 березня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 305, якою внесено зміни до процедури зведення приватних будинків в умовах воєнного стану.

Що змінилось

Основні зміни не лише на автоматизації процесів, а й на посиленні контролю. Ключова мета — чітке розмежування невеликого приватного будівництва та великих котеджних проєктів.

Мета

Це унеможливить практику, коли великі житлові комплекси оформлювалися як садові будинки, щоб уникнути проходження складніших процедур, зокрема експертизи проєктної документації та отримання містобудівних умов і обмежень.

У новій редакції тепер викладено перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

Йдеться про індивідуальні, садові та дачні житлові будинки висотою не більше двох поверхів, навіть з мансардою та загальною площею до 500 кв. м.

На підставі будівельного паспорта можуть зводитися господарські будівлі (сараї, гаражі, котельні тощо) та споруди (огорожі, ворота), що є приналежністю такого будинку.

Що виключили

Важливо, що з переліку спрощених об’єктів, тобто тих що будуються на підставі паспорту, повністю виключено зблоковані житлові будинки.

Будівництво таунхаусів, дуплексів та багатоквартирних будинків з окремими виходами на ділянку здійснюватиметься виключно на підставі містобудівних умов та обмежень.

Такі нововведення мають припинити практику будівництва «багатоверхівок» замість городу за спрощеною процедурою.

Садовий будинок

На період воєнного стану в Україні та протягом 1 року після його припинення або скасування дозволяється зводити індивідуальні (садибні), садові та дачні будинки висотою до двох поверхів, без урахування мансарди, та площею до 200 кв. м без отримання будівельного паспорта.

Таке спрощення також поширюється на будівництво господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки, і також не застосовується до зблокованих житлових будинків.

Довідка Finance.ua:

Як швидко реєструвати право власності на нерухомість. Зазвичай процедура займає до 5 робочих днів. Це норма, прописана в статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

В Міністерстві юстиції повідомили, що робити українцям, якщо втрачено свідоцтво про право власності або державний акт про право власності на земельну ділянку, видані до 1 січня 2013 року.

