Скільки коштують смарт-квартири в Україні: за 5 років ціни значно зросли Сьогодні 14:01 — Нерухомість

Через внутрішню міграцію компактне житло залишається одним із популярних форматів.

Згідно з дослідженням, за останні п’ять років ціни на квартири площею 20−30 кв. м суттєво зросли як у сегменті оренди, так і купівлі. Водночас динаміка попиту виявилася різною.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

За останні п’ять років квартири площею 20−30 м² суттєво подорожчали по всій Україні, однак попит на оренду та купівлю — різниться. Якщо оренда таких квартир стала не лише дорожчою, а й затребуваною серед українців, то попит на купівлю зростав значно повільніше та переважно у західних областях.

Найбільші зміни відбулися саме на заході країни, де через внутрішню міграцію компактне житло залишається одним із популярних форматів.

Оренда

Порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м зросла в усіх обласних центрах. Найбільш помітне подорожчання зафіксовано на заході України.

Лідером став Івано-Франківськ, де медіанна вартість оренди за п’ять років зросла на 217% до 9,5 тис. грн. Друге місце посів Ужгород із показником +175%, де оренда такої квартири у травні 2026 року коштувала в середньому 11 тис. грн. У Тернополі ціни збільшилися на 167% до 8 тис. грн.

Також суттєве зростання зафіксовано в інших містах західного регіону:

Львів — на 138%, до 13 тис. грн;

Чернівці — на 152%, до 8,8 тис. грн;

Рівне — на 100%, до 9 тис. грн;

Луцьк — на 100%, до 9 тис. грн.

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У Києві медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м зросла на 60% і становить 12 тис. грн. Столиця посідає друге місце за рівнем цін після Львова.

Серед міст півдня та південного-сходу України помітно зросла медіанна вартість оренди у Запоріжжі: +129% до 8 тис. грн. Натомість у інших містах показники менші: +70% у Дніпрі (8,5 тис. грн), +45% у Миколаєві (5,5 тис. грн), +40% в Одесі (7 тис. грн), +13% у Херсоні (4 тис. грн), +4% у Харкові (5,5 тис. грн).

Щодо попиту також фіксуємо зростання у розрізі 5 років. Порівняно з довоєнним травнем 2021, кількість відгуків на оренду квартир 20−30м² суттєво зросла в Ужгороді (+263%), Полтаві (+230%), Житомирі (+122%), Львові (+84%), Тернополі (+72%). Помітне зниження спостерігали лише у Дніпрі (-25%) та Херсоні (-98%).

Купівля

У сегменті купівлі квартир площею 20−30 кв. м також спостерігається значне подорожчання, особливо в західних областях.

В Івано-Франківську медіанна вартість таких квартир за п’ять років зросла у чотири рази й досягла 1,7 млн грн. Подібна ситуація зафіксована в Луцьку, де середня ціна перевищила 1,8 млн грн. У Рівному мікроквартири подорожчали утричі до 1,7 млн грн.

Суттєве зростання також зафіксовано в інших містах:

Львів — +196%, до 2,4 млн грн;

Тернопіль — +186%, до 1,4 млн грн;

Хмельницький — +184%, до 1,4 млн грн;

Ужгород — +151%, до 1,5 млн грн;

Чернівці — +148%, до 1,5 млн грн.

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Серед інших міст, де подорожчання перевищило 100%:

Черкаси — +148%, до 1,5 млн грн;

Житомир — +133%, до 1,5 млн грн;

Кропивницький — +133%, до 967 тис. грн;

Одеса — +106%, до 1,3 млн грн.

У Києві медіанна вартість купівлі квартири 20−30м² становила близько 1,8 млн грн у травні 2026 (третє місце після Львові та Луцька за ціною). Це на 74% більше, ніж у травні 2021.

Найменші показники зростання у сегменті купівлі фіксували у Дніпрі (+65% до 1 млн грн), Чернігові (+61% до 866 тис. грн), Сумах (+60% до 764 тис. грн), Миколаєві (+36% до 657 тис. грн), Харкові (+32% до 767 тис. грн). Здешевшали «мікроквартири» за 5 років лише у Херсоні: -9%, медіанна ціна у травні 2026 — 435 тис. грн.

Якщо ж аналізувати попит на купівлю «мікроквартир», то за 5 років він став суттєво вищим лише в обласних центрах заходу України, а саме: +143−145% в Ужгороді та Тернополі, +89% в Івано-Франківську, +75% у Чернівцях, +72% у Львові. У інших містах він або незначно зріс, або залишився на рівні травня 2021 року. Найбільш помітне зниження попиту на купівлю зафіксовано у Херсоні, -93%.

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