Динаміка вартості 1- та 2-кімнатних квартир у найбільших містах України Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Динаміка вартості 1- та 2-кімнатних квартир у найбільших містах України

У першому півріччі 2026 року динаміка вартості однокімнатних квартир у найбільших містах України суттєво відрізнялася залежно від району.

Про це йдеться в аналітиці olx.

Де росла ціна

Рівномірне зростання спостерігалося в Одесі, де ціни підвищилися в усіх районах на 2−4%.

В Харкові, де найбільше подорожчання зафіксовано в Індустріальному (+15%), Слобідському (+13%) й Основ’янському (+11%) районах.

У Києві, навпаки, у більшості районів ціни залишилися стабільними або знизилися, зокрема — у Дніпровському районі (-10%).

У Дніпрі динаміка зміни цін була контрастною: від зростання на 17% у Соборному районі до зниження на 22% у Шевченківському.

Львів переважно демонстрував позитивну динаміку, а помітне подорожчання відбулося у Залізничному (+12%) та Франківському (+9%) районах.

Думка експерта

За словами Руслани Артим, засновниці агенції нерухомості ARTYM, Львів продовжує залишатися одним із найпривабливіших міст України для купівлі житла. Цьому сприяють близькість до кордону, відносно стабільна безпекова ситуація, розвинена бізнес-інфраструктура, якісна освіта та медицина. Важливо й те, що ринок нерухомості міста залишається збалансованим: покупці можуть обирати між історичними будинками з автентичною архітектурою, сучасними комфортними новобудовами та більш доступним житлом у бюджетному сегменті.

Двокімнатні квартири

Вагоме зростання медіанної вартості у першому півріччі 2026 року зафіксовано в Ужгороді (+15%), Сумах (+10%) та Запоріжжі (+9%).

Помітне подорожчання також відбулося у Дніпрі (+6%), Тернополі та Черкасах (по +5%).

Водночас зниження цін спостерігалося у Рівному (-7%), Миколаєві та Херсоні (по -5%), а також Києві й Чернігові (по -3%).

Найвища медіанна вартість купівлі двокімнатної квартири залишається у столиці та становить 119 200 USD.

Про це йдеться в інфографіці Раніше ми писали , що вартість будинків у найбільших містах України суттєво відрізняється залежно від району.Про це йдеться в інфографіці olx. Найдорожчі будинки традиційно зосереджені у престижних центральних районах міст.

Попит на купівлю будинків у першому півріччі 2026 зростав швидше, ніж у сегменті квартир. Як пояснює Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість, таке зростання зумовлене кількома факторами. Для багатьох пошукачів це можливість забезпечити більше простору для життя, особливо для великих родин, а також — підвищити автономність в умовах тривалих відключень.

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