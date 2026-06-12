5 стратегій заробітку на криптодепозитах: від стабільного доходу до максимізації прибутку Сьогодні 09:50 — Криптовалюта

Заробіток на криптодепозитах, джерело фото: pixabay

Більшість, коли чує слово «депозит», уявляє собі банк та відсоткові ставки на різні терміни. Але, депозити є не тільки в традиційному розумінні цього слова, адже зараз мати пасивний дохід можна і в криптовалюті.

Криптовалютний ринок давно перестав бути лише майданчиком для спекуляцій. Власники цифрових активів можуть отримувати гроші, сидячи вдома, завдяки криптодепозитам — інструменту, який за принципом роботи нагадує банківські вклади, але іноді може навіть пропонувати вищу дохідність.

Тож, у цій статті Finance.ua розглянув, як працюють криптодепозити, чому вони стали популярними серед інвесторів та які стратегії дозволяють отримувати дохід залежно від рівня ризику та фінансових цілей.

Дохідність депозитів

Ставки за криптодепозитами не є фіксованими назавжди й можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації. На розмір прибутку впливають:

попит на кредити серед трейдерів;

рівень ліквідності на ринку;

тип криптовалюти;

строк розміщення коштів;

загальна активність інвесторів.

Зазначимо, що криптодепозити іноді приносять вищу дохідність за традиційні банківські, але загалом ситуація ідентична. Наразі максимальна дохідність за депозитами в банках становить від 17,17% до 17,75% річних — і це в гривні. Щодо криптодепозитів, то, наприклад, у WhiteBIT вони можуть сягати 17,71% річних — що є одним із найвищих показників. І тут важливо розуміти, що в криптодепозитах дохідність вимірюється в доларовому еквіваленті, який значно перевищує банківський. Але, важливо зважати і на той факт, що в криптодепозитах за різними валютами — різні відсотки.

Як зазначають у криптобіржі, така дохідність формується завдяки внутрішній економічній моделі платформи: ваші кошти не просто «лежать», а використовуються всередині платформи — наприклад, трейдерами, які торгують із кредитним плечем або користуються продуктами із позиковими коштами. За це вони платять комісію. Частина цих комісій і формує дохід, який отримують користувачі депозитів. Наприклад, середня щоденна комісія за використання коштів в маржинальній торгівлі становить близько 0,0585% (це приблизно 21,35% річних). Саме завдяки цьому WhiteBIT може пропонувати вищі відсотки за депозитами.

Роль криптодепозитів

Почнемо з того, що популярність криптодепозитів безпосередньо пов’язана зі стрімким розвитком ринку стейблкоїнів та сервісів пасивного доходу. Станом на червень 2026 року загальна капіталізація стейблкоїнів досягла приблизно 320 млрд доларів, що більш ніж на 50% перевищує показники початку 2025 року. Це свідчить про активний приплив капіталу в інструменти, які використовуються для депозитів, стейкінгу та DeFi-заробітку. Зазначимо, саме стейблкоїни сьогодні є основним активом для криптодепозитів і програм Earn.

Окремий напрямок криптодепозитів — активи, які автоматично генерують дохід власникам. На початку 2026 року обсяг цього сегмента оцінювався приблизно у 22,7 млрд доларів.

Як працюють криптодепозити та якими вони бувають

Принцип роботи криптодепозитів багато в чому нагадує традиційні банківські вклади. Криптодепозит передбачає розміщення цифрових активів на спеціальній платформі або в протоколі на певний термін чи безстроково, а натомість отримує регулярний дохід у вигляді відсотків. Кошти використовуються для кредитування інших учасників ринку, підтримки ліквідності або забезпечення роботи блокчейн-мережі.

Однак джерела цього доходу відрізняються від банківських депозитів. Якщо банк використовує залучені кошти для кредитування бізнесу та населення, то криптоплатформи можуть заробляти на кількох напрямках одночасно:

кредитуванні трейдерів, які використовують позикові кошти для торгівлі;

наданні ліквідності для криптовалютних бірж;

участі в стейкінгу блокчейн-мереж;

роботі децентралізованих фінансових протоколів (DeFi).

Основними перевагами криптодепозитів є:

можливість отримувати пасивний дохід без активної торгівлі;

широкий вибір активів та стратегій;

гнучкі умови розміщення коштів.

Які бувають криптодепозити

Зазвичай криптоплатформи пропонують два основні види депозитів.

Гнучкі (Flexible Earn) дають змогу вивести кошти практично будь-коли. Такий формат забезпечує високу ліквідність, але відсоткові ставки зазвичай нижчі.

дають змогу вивести кошти практично будь-коли. Такий формат забезпечує високу ліквідність, але відсоткові ставки зазвичай нижчі. Строкові (Fixed Earn) передбачають блокування активів на певний період — наприклад, на 30, 60 або 90 днів. За це інвестор отримує підвищену дохідність, проте дострокове виведення коштів може бути неможливим або супроводжуватися втратою нарахованих відсотків.

Гарним прикладом може слугувати криптодепозит — WhiteBIT Earn , де користувач може обирати між фіксованими та гнучкими продуктами залежно від своєї стратегії. Фокус тут робиться на прозорих умовах, зрозумілій дохідності та інтеграції з іншими інструментами екосистеми (спот, маржинальна торгівля).

Так, гнучкий план дозволяє отримувати дохід щогодини та виводити кошти в будь-який момент без обмежень. Фіксований план, своєю чергою, передбачає розміщення коштів на визначений період із вищою дохідністю та прогнозованим результатом. Відкрити або закрити депозитні плани можна буквально за кілька хвилин, а всі інвестиції та їхній статус відображаються прямо в особистому балансі — без складних процесів.

Стратегії у криптодепозитах

Переходимо до головного, а саме — до того, які є стратегії заробітку на криптодепозитах.

Стратегія № 1. Депозити у стейблкоїнах — максимальна стабільність

Найбільш консервативний підхід полягає у розміщенні стейблкоїнів ( USDT , USDC та інших), курс яких прив’язаний до долара США.

Рівень ризику: низький.

Кому підходить:

початківцям;

інвесторам, які прагнуть зберегти капітал;

тим, хто не хоче залежати від коливань курсу криптовалют.

Стратегія № 2. Депозити в біткоїні та ефірі

Ця стратегія поєднує пасивний дохід із потенційним зростанням вартості активу.

Рівень ризику: середній.

Кому підходить:

довгостроковим інвесторам;

тим, хто готовий приймати помірну волатильність.

Як зазначають у WhiteBIT, для стабільності важливі диверсифікація та фіксовані продукти.

«Розподіл активів між кількома валютами (наприклад, стейблкоїни + частково біткоїн /ефір) і вибір фіксованих термінів допомагає краще прогнозувати дохід і знижує вплив волатильності», — зазначають у криптобіржі.

Стратегія № 3. Драбина депозитів

Це аналог популярної банківської стратегії «депозитної драбини». Капітал розподіляється між кількома депозитами з різними строками. Перевагою цієї стратегії є те, що частина коштів регулярно розблоковується.

Рівень ризику: низький або середній.

Кому підходить:

інвесторам, які хочуть зберігати ліквідність;

користувачам із середнім рівнем ризик-апетиту.

Стратегія № 4. Реінвестування відсотків

Секрет цієї стратегії полягає в ефекті складного відсотка. Отримані виплати не виводяться, а додаються до основного депозиту.

Рівень ризику: середній.

Кому підходить:

довгостроковим інвесторам;

тим, хто не потребує регулярного доступу до коштів.

Стратегія № 5. DCA + Earn на гнучкому депозиті

DCA (Dollar-Cost Averaging) — це стратегія регулярної купівлі криптовалюти на фіксовану суму незалежно від поточної ринкової ціни. У поєднанні з програмами Earn вона дозволяє не лише накопичувати активи, а й отримувати відсотковий дохід на вже придбану криптовалюту.

Так, інвестор визначає суму та періодичність інвестицій. Наприклад, щомісяця купує біткоїн на 200 доларів. Після купівлі монети не залишаються без руху на спотовому гаманці, а переводяться до депозитної програми біржі або стейкінгу.

Таким чином, стратегія працює у двох напрямках:

DCA допомагає зменшити вплив ринкової волатильності , оскільки середня ціна купівлі формується поступово;

, оскільки середня ціна купівлі формується поступово; Earn забезпечує додатковий пасивний дохід від уже накопичених активів.

Рівень ризику: середній.

Кому підходить:

новачкам, які лише починають інвестувати в криптовалюти;

інвесторам із довгостроковим горизонтом (від трьох років);

людям, які прагнуть поступово формувати капітал без необхідності постійно стежити за ринком.

Фактично DCA + Earn є компромісом між агресивним інвестуванням і консервативним підходом до криптодепозитів. Вона дозволяє будувати довгострокову позицію на ринку, одночасно отримуючи пасивний дохід від активів, які в іншому випадку просто лежали б на гаманці без жодної додаткової вигоди.

Наприклад, у WhiteBIT стратегія DCA реалізована за допомогою ботів. Вони автоматизують регулярне придбання криптоактивів відповідно до встановлених параметрів, що робить процес інвестування більш системним і дисциплінованим. Це особливо актуально для тих, хто прагне накопичувати активи поступово, не намагаючись вгадати найкращий момент для входу в ринок.

На що треба звертати увагу

Перед тим як обирати стратегію, зверніть увагу на платформи/криптобіржі та волатильність ринку. Як зазначають у WhiteBIT, останній пункт часто недооцінюють. Навіть якщо депозит дає, наприклад, 10−15% річних, сам актив може за цей час суттєво впасти в ціні. У результаті фактичний дохід може бути нижчим — або навіть негативним. Саме тому важливо враховувати не лише відсоткову ставку, а й поведінку самого активу, в якому розміщений депозит (особливо якщо це не стейблкоїни).

Щодо криптобірж, то варто подивитися на кілька речей:

чи безпечна платформа (аудити, сертифікації, як зберігаються кошти)

чи вона працює в рамках регуляцій

чи зрозумілі умови депозитів (без «дрібного шрифту»)

яка репутація на ринку

чи достатньо ліквідності, щоб ви могли вільно керувати своїми коштами

Це базові речі, але саме вони найчастіше визначають, чи буде досвід безпечним.

Висновок

Криптодепозити дозволяють отримувати регулярний дохід без необхідності щоденної торгівлі, а широкий вибір стратегій дає можливість підібрати оптимальний варіант для будь-якого інвестора.

Ключем до стабільного результату в криптодепозитах є баланс між дохідністю, ліквідністю та ризиком, а також врахування того, як саме формується дохід за конкретним продуктом.

Так, новачкам зазвичай варто починати зі стейблкоїнів та депозитної драбини. Досвідчені інвестори можуть поєднувати депозити в біткоїні та ефірі з реінвестуванням відсотків. А для тих, хто прагне максимальної прибутковості та готовий приймати підвищені ризики, додаткові можливості відкривають DeFi-протоколи.

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