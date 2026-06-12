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Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну одного паркомісця (інфографіка)

Нерухомість
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Авто в підземному паркінгу
Авто в підземному паркінгу
Вартість паркомісць у новобудовах суттєво відрізняється залежно від регіону. Найдорожче придбати місце для автомобіля у Києві. Середня вартість становить $27,7 тис., що на 18% більше, ніж роком раніше.
Про це свідчать результати дослідження Dim.ria.

Які ціни на паркомісця в регіонах

В інших великих містах цінник за 1 машиномісце дещо нижчий:
  • Одеса — $20,7 тис.;
  • Дніпро — $19,2 тис.;
  • Львів — $18,6 тис.
Найдорожче придбати місце для автомобіля у Києві
Найдорожче придбати місце для автомобіля у Києві, Інфографіка: Dim.ria
Найбюджетніші паркомісця у травні у Волинській області — майже $4,9 тис. та Сумській — $3,3 тис.

Як змінився попит

Попит на покупку паркомісць серед українців у травні 2026 року в основному збільшився у порівнянні з минулим роком. Дуже помітне зростання у Миколаївській (+194%), Черкаській (+129%), Івано-Франківській (+126%), Тернопільській (+102%) та Чернівецькій (+100%) областях.
У травні 2026 року попит на купівлю паркомісць серед українців переважно зростав порівняно з аналогічним періодом минулого року
У травні 2026 року попит на купівлю паркомісць серед українців переважно зростав порівняно з аналогічним періодом минулого року, Інфографіка: Dim.ria
Падіння інтересу до купівлі стоянки під авто у новобудові зафіксовано у Кіровоградській (-62%), Чернігівській (-57%), Сумській (-47%) та Закарпатській (-34%) областях.
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Що відбувається з пропозицією

Ситуація з кількістю пропозицій паркомісць у новобудовах не надто змінилась відносно минулого року. Дещо збільшилась кількість оголошень в Івано-Франківській (+3%), Одеській (+3%), Хмельницькій (+3%) та Вінницькій (+2%) областях. Зменшилась пропозиція у Дніпропетровській (-4%) області та у Києві (-1%).
Ситуація з кількістю пропозицій паркомісць у новобудовах не надто змінилась відносно минулого року
Ситуація з кількістю пропозицій паркомісць у новобудовах не надто змінилась відносно минулого року, Інфографіка: Dim.ria

Як співвідносяться ціни на житло та паркомісця

За рік ціна квадратного метра у новобудові найбільше зросла в Івано-Франківській (+20%), Житомирській (+18%), Тернопільській (+18%), Хмельницькій (+14%), Вінницькій (+14%) та Кіровоградській (+14%) областях.
Як співвідносяться ціни на житло та паркомісця
Як співвідносяться ціни на житло та паркомісця, Інфографіка: Dim.ria
Падіння цін зафіксовано у Миколаївській (-6%), Полтавській (-3%) та Харківській (-3%) областях.
Найбільшу кількість квадратних метрів за середньою ціною паркомісця можна придбати в:
  • Одеській — 21,5 м²;
  • м. Київ — 19,4 м²;
  • Черкаській — 18,2 м²;
  • Дніпропетровській — 17,2 м²;
  • Київській — 16,8 м².
Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну одного паркомісця
Скільки квадратних метрів житла можна купити за ціну одного паркомісця, Інфографіка: Dim.ria
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що попит на місця для паркування залишається стабільно високим як у Києві, так і в передмісті. У сегменті купівлі різниця між гаражами та паркомісцями залишається суттєвою — гаражі значно дешевші. Водночас в оренді ця різниця поступово скорочується.
Так, у квітні в Києві медіанна вартість купівлі паркомісця становила 1,22 млн грн, що на 29% більше, ніж торік. Водночас столиця втратила позицію найдорожчої локації. Найвищу медіанну ціну було зафіксовано у Софіївській Борщагівці — близько 1,28 млн грн. За рік вартість тут зросла майже на 90%. Одночасно попит збільшився: кількість відгуків на оголошення зросла на 69% у порівнянні з березнем 2025 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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