Вартість кошика для покупок в Іспанії зросла більш ніж на 40%

Організація споживачів OCU Іспанії зафіксувала найвищу вартість кошика для покупок у березні 2026 року з червня 2024 року, коли вона почала збирати щомісячні дані про ціни.

Згідно з її Ціновою обсерваторією, придбання 100 еталонних товарів зараз коштує 320,78 євро на місяць, що на 1,53% більше порівняно з лютим та на 3,26% більше порівняно з базовим рівнем дослідження, пише es.euronews

Де перевіряли

Моніторинг проводиться щомісяця для вибірки свіжих продуктів, товарів магазинних та брендових товарів, а також товарів побутової та особистої гігієни, ціни на які збираються у восьми мережах: Alcampo, Carrefour, Día, Mas, Ahorramas, Lidl, Mercadona та El Corte Inglés Supermarkets.

Фрукти та овочі — продукти з найбільшим зростанням цін.

Читайте також Ціни на оренду в Іспанії будуть зростати: прогноз на 2026 рік

За групами продуктів харчування свіжі овочі лідирують у зростанні цін, зросвши на 5,78% лише за 20 днів та на 14,67% порівняно з літом 2024 року.

Серед продуктів з найбільшим зростанням цін — салат у пакетах (+22,44%), цибуля (+10,48%), перець, салатні помідори та яблука.

М’ясні продукти також зафіксували значне зростання цін цього місяця, тоді як лише кілька товарів знизилися в ціні. До них належать молочний шоколад (-7,31%), розчинна кава (-5,93%), туалетний папір, картопля та яйця, причому ціна на десяток яєць середнього розміру знизилася з 3,12 до 3,05 євро.

Причини зростання цін

OCU (Іспанська організація споживачів) вказує на кілька факторів, які пояснюють тенденцію до зростання. Збільшення вартості сировини, енергії та транспортування підвищує виробничі витрати компаній.

До цього додаються кліматичні фактори, такі як посуха та геополітична напруженість: конфлікти в нафтовидобувних регіонах, таких як Близький Схід, чинять тиск на ціни на нафту та, як наслідок, на транспортні витрати. Зростання цін на добрива особливо швидко позначилося на ціні на фрукти та овочі.

Раніше Finance.ua писав , що тепер за викидання їжі в Іспанії можна отримати штрафи від 2 000 до 500 тисяч євро. Тепер кафе і ресторани мають переглянути свою політику щодо залишків їжі. В іншому випадку їм загрожуть величезні штрафи.

41% (526 тисяч) припало на Іспанію. Як зазначалося раніше , 2025 року іспанська економіка не просто встояла в умовах невизначеної міжнародної обстановки, а й зайняла провідну роль на європейському ринку праці. З усіх нових робочих місць, створених у Євросоюзі,41% (526 тисяч) припало на Іспанію.

Довідка Finance.ua:

Ринок оренди в Іспанії «залишатиметься напруженим» протягом першої половини 2026 року, очікується, що ціни зростуть від 3% до 6% у річному обчисленні, згідно з прогнозами Solvia.

В Іспанії з січня 2026 року набуло чинності нове міграційне законодавство. Основи цього законодавства було розроблено ще 2024 року. З того часу воно допрацьовувалося і уточнювалося.

Згідно з новими правилами, найпростіший спосіб для іноземця знайти роботу в Іспанії — це укласти контракт з іспанською фірмою в країні свого проживання, розповіла адвокат Анхела Гарсія, що спеціалізується на питаннях міграції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.