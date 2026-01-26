В Іспанії з січня 2026 року нове міграційне законодавство: що міняється для українців Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

з січня 2026 року нове міграційне законодавство в Іспанії

В Іспанії з січня 2026 року набуло чинності нове міграційне законодавство. Основи цього законодавства було розроблено ще 2024 року. З того часу воно допрацьовувалося і уточнювалося.

Його автори стверджують, що воно спрощує процес міграції для осіб, які бажають жити та працювати у цій країні, пише dw.com.

Як зміни позначаться на українцях читайте нижче.

Що зміниться для трудових мігрантів

Згідно з новими правилами, найпростіший спосіб для іноземця знайти роботу в Іспанії — це укласти контракт з іспанською фірмою в країні свого проживання, розповіла адвокат Анхела Гарсія, що спеціалізується на питаннях міграції.

За її словами, іспанський підприємець оформляє заявку на потрібного йому фахівця з тієї чи іншої країни та особи, які відповідають вимогам роботодавця, можуть розраховувати на робочий контракт ще до переїзду до Іспанії. Це існувало і раніше, але оформлення тривало кілька місяців. Тепер влада обіцяє прискорити процес.

Щоправда, контракт «за місцем проживання», зазначила адвокат, можуть укласти лише громадяни країн, які мають відповідну угоду з Іспанією. Така угода підписана з Україною.

Хто зможе отримати візи для пошуку роботи

Такими в Іспанії, за даними Анхели Гарсія, є, наприклад, професії, пов’язані з інформатикою, готельним та медичним обслуговуванням, а також з будівництвом.

При цьому «віза для пошуку роботи не видаватиметься автоматично». Претенденти повинні надати в іспанське консульство документи, що підтверджують освіту та досвід роботи, довідку про несудимість, стан здоров’я та медичну страховку.

Читайте також Які витрати на місяць в Іспанії на двох

Крім того, вони не повинні бути серед осіб, яким заборонено в’їзд до Євросоюзу, і зобов’язані мати у своєму розпорядженні кошти для проживання в Іспанії протягом року.

Студенти-іноземці іспанських навчальних закладів, після навчання отримують право шукати роботу два роки.

Возз’єднання сім’ї

Привезти до Іспанії своїх родичів зможуть мігранти, які мають і використовують дозвіл на проживання не менше року, пояснила далі адвокат. Цей документ повинен мати термін дії як мінімум ще на один рік. Іноземці повинні мати гроші для утримання членів сім’ї, а також належного житла.

Поєднати можна чоловіка/дружину навіть якщо шлюб не зареєстрований, але є докази «стабільно спільного проживання». Дозволяється привезти дітей до 18 років, народжених як у шлюбі з об’єднуючою особою, так і від попереднього шлюбу. При цьому якщо діти мають інвалідність, то вік для їхнього переїзду не обмежується. Якщо той, хто возз’єднує, має іспанське громадянство, то він отримує можливість привезти дітей віком до 21 року або до 26 років, якщо вони навчаються.

Думка експерта

Появу нового законодавства прокоментувала мадридський соціолог Долорес Мартінес. Вона зазначила, що це законодавство «не слід сприймати як акт альтруїзму щодо іноземців». Полегшення та прискорення процесу міграції викликано насамперед непростою ситуацією на ринку праці самої Іспанії — старінням суспільства. Тут не вистачає робочих рук.

Читайте також Житлова криза в Іспанії погіршується: чому так

«Під загрозою знаходиться добробут держави, система пенсійного забезпечення, охорони здоров’я і так далі. Тож йдеться про вимушений захід, від якого, щоправда, виграють усі: і іспанці, і мігранти», — підсумувала соціолог.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.