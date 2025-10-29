0 800 307 555
ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото)

Особисті фінанси
Експерти видання назвали шість найтепліших місць в Іспанії, куди можна вирушити на відпочинок взимку.
Про це пише The Independent.
Для тих, хто бажає відпочити взимку, але все-таки відчути теплі промені сонця, експерти назвали кілька місць в Іспанії, де холоди не так відчуваються, як в інших місцях країни. Для цього пропонуємо вам придбати туристичне страхування на нашому сайті. Дивіться посилання нижче.

Тенерифе

ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото)
З грудня по лютий сонце тут сяє шість годин на день, а середня температура в ці місяці становить близько 18 °C (з максимумом близько 22°C). При цьому острів цілий рік приваблює туристів своїми природними пам’ятками.
На Тенерифе розташована найвища вершина Іспанії — діючий вулкан Тейде, що височіє над однойменним національним парком. Піднятися на вершину можна канатною дорогою, але є й безліч пішохідних маршрутів серед червоних скель і пересіченої місцевості.

Валенсія

ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото)
З грудня по лютий місцеві жителі нерідко відпочивають на пляжі, хоча й уникаючи купання.
При цьому багато з найкращих визначних пам’яток Валенсії більше підходить для комфортних зимових температур — чи то велопрогулянка парком Турія довжиною близько восьми кілометрів, чи то вивчення Міста мистецтв і наук, одного із сучасних чудес Іспанії.

Севілья

ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото)
Андалуська столиця славиться цілорічною високою температурою, але якщо літні 36 °C можуть відлякати туристів, то зимові 16−18°C виглядають куди більш привабливими. При цьому відпочинок у Севільї пропонує вражаючий вибір культурних та історичних пам’яток: від вечірніх шоу фламенко до круїзів річкою Гвадалквівір.

Нерха

ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото)
Ця невелика альтернатива Малазі розташована на скелястій ділянці, що височіє над морем. На її вузьких брукованих вуличках на гостей чекають безліч крафтових крамниць, ресторанів і площ, а прямо над пляжем розташований Балкон Європи — вражаючий оглядовий майданчик, звідки відкривається приголомшливий краєвид на море.

Лансароте

ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото)
Ще один з іспанських Канарських островів вабить туристів завдяки своїм природним пам’яткам і чарівній столиці Арресіфе, з її пляжами, колоніальною архітектурою і жвавим нічним життям. Тим часом, у Національному парку Тіманфайя море червоних скель і вулканічного ґрунту здається майже неземним, і дослідити його можна лише за допомогою піших прогулянок або автобусних екскурсій.

Малага

ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото)
Середня температура тут сягає 18 °C, і хоча море може бути надто холодним для більшості відпочивальників, порт і довгий міський пляж все одно є чудовими місцями для прогулянок, їзди на велосипеді або спокійного обіду.
Тим часом, історичний центр міста запрошує гостей провести день, блукаючи його широкими бульварами, вузькими провулками та кав’ярнями з чурросом, а історичний ботанічний сад Ла-Консепсьон і замок Хібральфаро пропонують одні з найкращих краєвидів.
Нещодавно ми писали про 3 іспанські курортні міста, названі у викривальному опитуванні через скарги туристів. Незважаючи на свою велику популярність, три культові іспанські туристичні місця вважаються «переоціненими» туристами.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
