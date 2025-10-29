ТОП-6 найтепліших місць в Іспанії взимку (фото) Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Експерти видання назвали шість найтепліших місць в Іспанії, куди можна вирушити на відпочинок взимку.

The Independent. Про це пише

Для тих, хто бажає відпочити взимку, але все-таки відчути теплі промені сонця, експерти назвали кілька місць в Іспанії, де холоди не так відчуваються, як в інших місцях країни. Для цього пропонуємо вам придбати туристичне страхування на нашому сайті. Дивіться посилання нижче.

Тенерифе

З грудня по лютий сонце тут сяє шість годин на день, а середня температура в ці місяці становить близько 18 °C (з максимумом близько 22°C). При цьому острів цілий рік приваблює туристів своїми природними пам’ятками.

Читайте також Іспанія запровадила нові правила зняття готівки

На Тенерифе розташована найвища вершина Іспанії — діючий вулкан Тейде, що височіє над однойменним національним парком. Піднятися на вершину можна канатною дорогою, але є й безліч пішохідних маршрутів серед червоних скель і пересіченої місцевості.

Валенсія

З грудня по лютий місцеві жителі нерідко відпочивають на пляжі, хоча й уникаючи купання.

При цьому багато з найкращих визначних пам’яток Валенсії більше підходить для комфортних зимових температур — чи то велопрогулянка парком Турія довжиною близько восьми кілометрів, чи то вивчення Міста мистецтв і наук, одного із сучасних чудес Іспанії.

Севілья

Андалуська столиця славиться цілорічною високою температурою, але якщо літні 36 °C можуть відлякати туристів, то зимові 16−18°C виглядають куди більш привабливими. При цьому відпочинок у Севільї пропонує вражаючий вибір культурних та історичних пам’яток: від вечірніх шоу фламенко до круїзів річкою Гвадалквівір.

Нерха

Ця невелика альтернатива Малазі розташована на скелястій ділянці, що височіє над морем. На її вузьких брукованих вуличках на гостей чекають безліч крафтових крамниць, ресторанів і площ, а прямо над пляжем розташований Балкон Європи — вражаючий оглядовий майданчик, звідки відкривається приголомшливий краєвид на море.

Лансароте

Ще один з іспанських Канарських островів вабить туристів завдяки своїм природним пам’яткам і чарівній столиці Арресіфе, з її пляжами, колоніальною архітектурою і жвавим нічним життям. Тим часом, у Національному парку Тіманфайя море червоних скель і вулканічного ґрунту здається майже неземним, і дослідити його можна лише за допомогою піших прогулянок або автобусних екскурсій.

Малага

Середня температура тут сягає 18 °C, і хоча море може бути надто холодним для більшості відпочивальників, порт і довгий міський пляж все одно є чудовими місцями для прогулянок, їзди на велосипеді або спокійного обіду.

Тим часом, історичний центр міста запрошує гостей провести день, блукаючи його широкими бульварами, вузькими провулками та кав’ярнями з чурросом, а історичний ботанічний сад Ла-Консепсьон і замок Хібральфаро пропонують одні з найкращих краєвидів.

Нещодавно ми писали про 3 іспанські курортні міста, названі у викривальному опитуванні через скарги туристів. Незважаючи на свою велику популярність, три культові іспанські туристичні місця вважаються «переоціненими» туристами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.