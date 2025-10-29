14% роботодавців наймають працівників неофіційно та який вплив ШІ на вакансії — думка експерта Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Нині український ринок праці — це здебільшого ринок пошукача роботи, оскільки роботодавці шукають велику кількість людей.

Найбільший дефіцит робітничих професій.

Про це розказала в ефірі Українського Радіо керівниця напрямку OLX «Робота та послуги», голова комітету з управління персоналом Європейської Бізнес Асоціації Марія Абдулліна.

14% роботодавців заявляють, що наймають працівників неофіційно.

Зарплати в конвертах

Як стверджує експертка, 54% роботодавців декларують, що вони наймають офіційно людей.

З її слів, інший фактор, показник — 14% роботодавців заявили, що вони наймають неофіційно та уникають офіційного працевлаштування. Це досить високий показник.

«Тому погоджуюсь, що ця проблема дійсно існує і відбувається посилення тінізації трудових відносин наразі з різних причин: з причин уникнення податкового тиску чи втілення кадрових стратегій», — сказала вона.

Як ШІ може змінювати ринок праці

Зі слів Абдулліної, нині немає ґрунтовного дослідження щодо того, як ШІ вплинув чи вплине на ринок праці, є лише експертні оцінки.

В певному контексті вже є вплив штучного інтелекту на ряд професій і ми вже бачимо, наприклад, вплив ШІ на таку галузь, як ІТ. Цей вплив не є лінійним і одностороннім.

«З одного боку, ШІ сильно вдарив по junior-позиціях, тобто базових. І це стосується не тільки ІТ-сфери, але загалом випускників ВУЗів, молоді без досвіду. Їм ШІ зробив не дуже добру послугу, тому що змінився ринок праці в контексті, що базові певні задачі чи роботу можна вирішувати за допомогою ШІ. Але подальші, більш глибокі знання потребують супервізії людини. Й тут певною мірою є дилема, тому що щоб стати кваліфікованим фахівцем, потрібно пройти щаблі від початківця до кваліфікованого фахівця. Й тоді, коли початкові завдання виконуються ШІ, це ускладнює перехід з недосвідченого фахівця у кваліфікованого. Водночас якісь винаходи можуть як знищити певні посади чи професії, так і створити їх. Так відбувається і з ШІ: фахівці, які займаються впровадженням ШІ в компаніях чи процесах, наразі доволі затребувані. Це той напрямок професій, який тільки розвивається», — резюмувала вона.

Раніше ми писали , що у третьому кварталі 2025 року найбільше оголошень про роботу стосувалися робітничих професій.

У топі за кількістю пропозицій залишаються продавці, водії, різноробочі, служба в силах оборони, вантажники, кухарі, продавці-консультанти та бариста.

У рейтингу професій, що збирають найбільше відгуків на одне оголошення, лідирують менеджери інтернет-магазину, пакувальники, оператори чату, вакансії для студентів та початківців кар’єри, різноробочі, сторожі та оператори ПК.

