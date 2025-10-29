Wizz Air запустила третю хвилю програми All You Can Fly за €499: умови програми Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив розширити програму All You Can Fly, яка дає змогу здійснювати необмежену кількість перельотів усією мережею авіакомпанії.

Авіакомпанія оголосила про третю хвилю продажів членства у програмі «All You Can Fly», яка коштує €499 на рік. Учасники можуть здійснювати необмежену кількість подорожей мережею Wizz Air, сплачуючи лише €9,99 за бронювання.

На цей етап доступно 10 000 членств у 34 країнах. Від моменту запуску програми середній учасник здійснив близько дев’яти польотів на рік.

Старший директор із комерційних і операційних питань Wizz Air Майкл Делегант зазначив, що компанія прагне поєднати низьку вартість із високою якістю сервісу: «Ми пропонуємо можливість подорожувати за ціною пари кросівок. Наша мета — довести, що доступні квитки можуть поєднуватися з якісним обслуговуванням і надійністю».

Крім того, Wizz Air продовжує активно розвивати флот і вже у листопаді 2025 року досягне позначки 250 літаків. Середній вік повітряних суден становить лише 4,6 року, що робить флот одним із наймолодших у Європі.

Також компанія оновила довідковий центр, запровадила функцію «My Journey» та вдосконалила чат-бот Amelia, щоб пасажири могли швидше отримувати інформацію про свої бронювання.

Що відомо про програму All You Can Fly

Програма All You Can Fly дає змогу купити річний проїзний на безлімітну кількість перельотів за всіма доступними напрямками Wizz Air. Місця на такі рейси стають доступними за три дні до вильоту, а під час оформлення квитка пасажирам необхідно сплатити фіксовану плату в розмірі 9,99 євро за рейс.

У пакет послуг входить маленька ручна поклажа. Її габарити не повинні перевищувати 40×30×20 см, а вага 10 кг. Якщо пасажир захоче взяти з собою більше речей або вибрати місце у літаку, за це необхідно буде заплатити за стандартним цінником Wizz Air.

Проїзний All You Can Fly має низку обмежень. Він дозволяє бронювати перельоти лише тому пасажиру, на ім’я якого він оформлений. Якщо пасажир забронював переліт, то змінити його не вдасться. Правила передбачають, що якщо мандрівник пропустить два рейси, Wizz Air може анулювати проїзний і оштрафувати клієнта на суму абонементу.

