Як замовити індивідуальний номерний знак з іншим кодом регіону Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Як замовити індивідуальний номерний знак з іншим кодом регіону

В Україні індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) повинні відповідати регіону, де зареєстровано транспортний засіб. Це означає, що код регіону, позначений цифрою, має збігатися з літеросполукою, яка вказує на місце офіційної реєстрації авто.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Наприклад, якщо свідоцтво про реєстрацію видане у Києві, індивідуальний номерний знак також має містити київський код — 11. Якщо ж автомобіль зареєстрований у Вінницькій області, код ІНЗ відповідатиме області — 02.

Чи можна отримати ІНЗ з кодом іншого регіону

Якщо власник хоче замовити індивідуальний номер з кодом іншого регіону (наприклад, київським), а автомобіль зареєстрований в іншій області, спочатку потрібно перереєструвати авто у сервісному центрі МВС цього регіону.

Для цього необхідно звернутися до територіального підрозділу МВС із такими документами:

паспорт або ID-картка з відомостями про місце проживання;

реєстраційний номер платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

нотаріально посвідчена довіреність (якщо звертається уповноважена особа).

Після зміни місця реєстрації авто можна замовити ІНЗ із відповідним регіональним кодом.

Перевірка у реєстрі та можливі відмови

Щоб уникнути повторного виготовлення номерів, уповноважені особи Головного сервісного центру МВС перевіряють подані заяви. Вони з’ясовують, чи замовлявся раніше аналогічний напис у тому ж регіоні.

Якщо виявиться, що такий номер уже зареєстрований, заявнику надсилають лист-відмову із поясненням, що виготовлення такого ІНЗ неможливе.

Переглянути актуальні коди регіонів можна у Наказі МВС № 166 від 2 березня 2021 року.

Обов’язкова перереєстрація після отримання ІНЗ

Після виготовлення індивідуальних номерних знаків власник має протягом десяти днів перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС.

Під час цього свідоцтво про реєстрацію авто замінюють, а в графу «Особливі відмітки» вносять дані про ІНЗ:

напис зазначається великими літерами без пробілів;

якщо є графічний елемент, додається примітка «з графічним елементом».

Якщо автомобіль із індивідуальним номером знімають з обліку або реєструють на нового власника, ІНЗ відкріпляється від транспортного засобу. При цьому знак не вилучається, його можна повторно закріпити за іншим автомобілем того самого власника.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.