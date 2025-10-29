В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату
У 2024 році 17,4% населення ЄС вважалося суб’єктивно бідним, що є покращенням порівняно з 19,1%, зафіксованими у 2023 році.
Про це йдеться в статистиці Євростату.
Де вважають себе бідними
Серед країн ЄС найвищий рівень людей, яких суб’єктивно вважали бідними, спостерігався:
- в Греції (66,8%),
- Болгарії (37,4%)
- Словаччині (28,7%).
Найнижчі показники бідності були зареєстровані в Нідерландах та Німеччині (по 7,3%) і Люксембурзі (8,5%).
Вік
Рівень бідності був найвищим серед людей віком до 18 років і становив 20,6%. Серед людей віком від 18 до 64 років 17,3% вважалися суб’єктивно бідними, тоді як серед старшого покоління (65 років і старше) це стосувалося 14,9%.
Примітно, що у всіх вікових групах спостерігалося зменшення загальної частки з 2023 по 2024 рік. Найбільше падіння спостерігалося у віковій групі 18−64 роки на 1,8 процентних пункти (п.п.), тоді як зниження як для наймолодшої, так і для найстаршої вікової групи становило 1,6 п.п.
