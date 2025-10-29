0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату

Особисті фінанси
22
В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату
В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату
У 2024 році 17,4%  населення ЄС  вважалося суб’єктивно бідним, що є покращенням порівняно з 19,1%, зафіксованими у 2023 році.  
Про це йдеться в статистиці Євростату.

Де вважають себе бідними

Серед країн ЄС найвищий рівень людей, яких суб’єктивно вважали бідними, спостерігався:
  • в Греції (66,8%),
  • Болгарії (37,4%)
  • Словаччині (28,7%).
Найнижчі показники бідності були зареєстровані в Нідерландах та Німеччині (по 7,3%) і Люксембурзі (8,5%).
В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату

Вік

Рівень бідності був найвищим серед людей віком до 18 років і становив 20,6%. Серед людей віком від 18 до 64 років 17,3% вважалися суб’єктивно бідними, тоді як серед старшого покоління (65 років і старше) це стосувалося 14,9%.
Примітно, що у всіх вікових групах спостерігалося зменшення загальної частки з 2023 по 2024 рік. Найбільше падіння спостерігалося у віковій групі 18−64 роки на 1,8 процентних пункти (п.п.), тоді як зниження як для наймолодшої, так і для найстаршої вікової групи становило 1,6 п.п.
В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems