В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

В яких країнах ЄС жителі вважають себе бідними — дані Євростату

У 2024 році 17,4% населення ЄС вважалося суб’єктивно бідним, що є покращенням порівняно з 19,1%, зафіксованими у 2023 році.

Про це йдеться в статистиці Євростату

Де вважають себе бідними

Серед країн ЄС найвищий рівень людей, яких суб’єктивно вважали бідними, спостерігався:

в Греції (66,8%),

Болгарії (37,4%)

Словаччині (28,7%).

Найнижчі показники бідності були зареєстровані в Нідерландах та Німеччині (по 7,3%) і Люксембурзі (8,5%).

Вік

Рівень бідності був найвищим серед людей віком до 18 років і становив 20,6%. Серед людей віком від 18 до 64 років 17,3% вважалися суб’єктивно бідними, тоді як серед старшого покоління (65 років і старше) це стосувалося 14,9%.

Примітно, що у всіх вікових групах спостерігалося зменшення загальної частки з 2023 по 2024 рік. Найбільше падіння спостерігалося у віковій групі 18−64 роки на 1,8 процентних пункти (п.п.), тоді як зниження як для наймолодшої, так і для найстаршої вікової групи становило 1,6 п.п.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.