ЄМалятко знову доступне у семи областях: як скористатися послугою

Послуга єМалятко відновила роботу в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Через сервіс батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати ще шість супутніх послуг за однією заявою. Зокрема, йдеться про:

визначення походження дитини;

отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) та УНЗР;

надання громадянства України;

внесення дитини в Реєстр пацієнтів.

призначення допомоги при народженні дитини;

виплата грошової компенсації за Пакунок малюка.

Як скористатися послугою єМалятко онлайн

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

2. Заповніть онлайн-форму та виберіть додаткові послуги, які ви хочете замовити.

3. Підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом якщо:

батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюбі;

батько та матір дитини мають різні прізвища;

батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами (у випадку замовлення послуги з реєстрації місця проживання дитини);

допомогу при народженні, та/або компенсацію за пакунок малюка отримуватиме матір, а заяву подає батько (і навпаки).

Посилання на заяву на порталі Дія надійде другому з батьків на електронну пошту.

4. Заяву про держреєстрацію народження буде автоматично надіслано до обраного відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

5. Щойно свідоцтво про народження буде готове, ви отримаєте лист на електронну пошту. Забрати свідоцтво у відділі ДРАЦС може той з батьків, хто підписав заяву.

Не можна отримати послугу онлайн, якщо:

у вашої дитини уже є свідоцтво про народження;

у пологовому будинку вам видали медичне свідоцтво про народження старого зразка (форма 103/о);

дитина народилася поза лікувальним закладом;

дитина народилася поза межами України;

один з батьків дитини є громадянином іншої країни;

шлюб між батьком та матір’ю було укладено в іншій країні.

Рішення про держреєстрацію народження буде ухвалено не пізніше наступного робочого дня. Повідомлення про успішну реєстрацію чи відмову з’явиться в кабінеті громадянина і буде відправлено на електронну пошту.

Коли свідоцтво про народження буде готово, ви зможете забрати його у відділі ДРАЦС.

